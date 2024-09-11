فندق ماندارين أورينتال الفيصلية، الرياض يعلن عن الاحتفالات التي ينظّمها بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ94

(MENAFN
- Gambit Communications HQ) الرياض، المملكة العربية السعودية؛10 سبتمبر 2024: أعلن فندق ماندارين أورينتال الفيصلية، الرياض عن مشاركته في الاحتفالات القادمة باليوم الوطني السعودي، حيث أعدّ لضيوفه مجموعة فعاليات مذاقية تقام طيلة عطلة نهاية الأسبوع التي ستستمر أربعة أيام وتبدأ في 20 سبتمبر. ويدعو الفندق الأعرق في مدينة الرياض ضيوفه خلال هذه الفترة إلى المشاركة معاً في الاحتفالات تحت شعار " نحلم ونحقّق" الذي أُطلق بهذه المناسبة.
برانش المناطق الـ13 في مطعم لابراسيري
يقيم مطعم لابراسيري يوم 23 سبتمبر جلسة برانش بمناسبة اليوم الوطني السعودي تتخللها أطباق أصيلة تشتهر بها مناطق المملكة الـ13، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بها وسط فقرات فنية تقليدية ومحطات ترفيهية عربية حية. ويجمع برانش المناطق الـ13 نكهات من كافة أنحاء المملكة، ويتضمّن محطات طهو تفاعلية وقالب حلوى احتفالياً بمناسبة اليوم الوطني السعودي الرابع والتسعين.
جلسة شاي بعد الظهر مستوحاة من التقاليد السعودية
يستضيف مطعم ذا غلوب من 20 إلى 23 من سبتمبر جلسة شاي بعد الظهر التي تحمل طابع المناطق الـ13 وتتخلّلها أفخر أنواع الأطباق الحلوة والمالحة المبتكرة، حيث يمكن للضيوف الانطلاق في رحلة مذاقية رائعة على قمة برج الفيصلية من الساعة الـ3 عصراً وحتى الـ6 مساءً مقابل 225 ريالاً سعودياً للشخص الواحد.
أما ردهة الماندارين فستستمر في إحياء تقاليد جلسة شاي بعد الظهر اليومية وترتقي بها نحو مستويات جديدة من التميّز والفخامة مع الموسيقى العربية الحية والأنشطة ذات الطابع السعودي من 20 إلى 23 سبتمبر. وتتيح هذه التجربة الفريدة للضيوف اختيار أجمل تصاميم الحناء والخط العربي، والاستمتاع بقائمة أطعمة لذيذة، وتستمرّ من الساعة الـ4 عصراً إلى الـ9 مساءً ويبلغ سعرها 225 ريالاً سعودياً للشخص الواحد.
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