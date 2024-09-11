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مادبا ومعان ترسلان نوابا جدد إلى القبة

9/11/2024 9:25:41 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني – رصد


كشفت النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب 20، أن محافظتي مادبا ومعان أفرزت نوابا جدد في المجلس العشرين.

ووصل 4 نواب جدد من محافظة مادبا إلى مجلس النواب في دورته العشرين، حيث حصل عبد الهادي البريزات من قائمة الوفاء وسامر نوفان العبابسة من قائمة مأدبا وعيسى نصار (المقعد المسيحي) من قائمة الوفاء، إلى القبة، ونجمة شفيق الهواوشة (كوتا المرأة)، من قائمة الوفاء إلى قبة البرلمان لأول مرة.


كما أرسل أبناء معان 4 نواب لأول مرة إلى مجلس النواب، هم
محمد احمد المحاميد من قائمة الحق، ويوسف محمد الرواضية من قائمة الوفاق، وحسين سعود الكريشان من قائمة الاتحاد، وعن مقعد الكوتا وصلت النائب رانية محمد الخليفات عن قائمة الاتحاد أيضا.

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