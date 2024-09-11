مادبا ومعان ترسلان نوابا جدد إلى القبة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني – رصد
كشفت النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب 20، أن محافظتي مادبا ومعان أفرزت نوابا جدد في المجلس العشرين.
ووصل 4 نواب جدد من محافظة مادبا إلى مجلس النواب في دورته العشرين، حيث حصل عبد الهادي البريزات من قائمة الوفاء وسامر نوفان العبابسة من قائمة مأدبا وعيسى نصار (المقعد المسيحي) من قائمة الوفاء، إلى القبة، ونجمة شفيق الهواوشة (كوتا المرأة)، من قائمة الوفاء إلى قبة البرلمان لأول مرة.
كما أرسل أبناء معان 4 نواب لأول مرة إلى مجلس النواب، هم
محمد احمد المحاميد من قائمة الحق، ويوسف محمد الرواضية من قائمة الوفاق، وحسين سعود الكريشان من قائمة الاتحاد، وعن مقعد الكوتا وصلت النائب رانية محمد الخليفات عن قائمة الاتحاد أيضا.
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