مقعد البستنجي من عمان إلى الكرك

مقعد البستنجي من عمان إلى الكرك
التاريخ
9/11/2024 9:25:41 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تمكن المرشح محمد عبدالله البستنجي من الوصول إلى قبة البرلمان
عن طريق قائمة "الرسالة" في محافظة الكرك بعد أن حصل على 7210 صوتاً، ليحل مكان النائب الأسبق خالد خليل محمود البستنجي والذي كان نائباً عن الدائرة الثالثة في العاصمة عمان.
ولم يحالف الحظ النائب الأسبق خالد البستنجي هذه المرة من الوصول إلى مجلس النواب الـ 20.
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