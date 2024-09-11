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مقعد البستنجي من عمان إلى الكرك

9/11/2024 9:25:41 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تمكن المرشح محمد عبدالله البستنجي من الوصول إلى قبة البرلمان عن طريق قائمة "الرسالة" في محافظة الكرك بعد أن حصل على 7210 صوتاً، ليحل مكان النائب الأسبق خالد خليل محمود البستنجي والذي كان نائباً عن الدائرة الثالثة في العاصمة عمان.

ولم يحالف الحظ النائب الأسبق خالد البستنجي هذه المرة من الوصول إلى مجلس النواب الـ 20.

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