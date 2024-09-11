32 نائباً للإخوان المسلمين في البرلمان الأردني

32 نائباً للإخوان المسلمين في البرلمان الأردني
التاريخ
9/11/2024 9:25:40 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي "الإخوان المسلمين" فوز قائمته المرشحة للانتخابات النيابية 2024 في الدائرة العامة بـ 18 مقعدا وفق النتائج الأولية وبعد فرز 99% من الأصوات، وحصولها على 462 ألف صوت.
كما نجح 14 نائباً من الحزب نفسه بالقوائم المحلية.
وتالياً أسماء وصور نواب الإخوان المسلمين بالمجلس:
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