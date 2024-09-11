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32 نائباً للإخوان المسلمين في البرلمان الأردني

9/11/2024 9:25:40 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي "الإخوان المسلمين" فوز قائمته المرشحة للانتخابات النيابية 2024 في الدائرة العامة بـ 18 مقعدا وفق النتائج الأولية وبعد فرز 99% من الأصوات، وحصولها على 462 ألف صوت.

كما نجح 14 نائباً من الحزب نفسه بالقوائم المحلية.

وتالياً أسماء وصور نواب الإخوان المسلمين بالمجلس:

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