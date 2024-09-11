الزعبي يخفق بالوصول للبرلمان لأول مرة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني – أخفق النائب فواز الزعبي في الوصول إلى قبة البرلمان
العشرين، بعد أن تمكن سابقاً من الحفاظ على مقعده لسنوات طويلة.
الزعبي كان عضواً في مجلس مجلس النواب الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والسادس عشر، ومجلس النواب الثامن عشر، مجلس النواب التاسع عشر.
وسيفتقد المجلس الحالي لمداخلات النائب السابق الزعبي التي كانت دوماً ما تحدث جدلاً تحت القبة.
MENAFN11092024000151011027ID1108662261
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.