الزعبي يخفق بالوصول للبرلمان لأول مرة

MENAFN - Khaberni) خبرني – أخفق النائب فواز الزعبي في الوصول إلى قبة العشرين، بعد أن تمكن سابقاً من الحفاظ على مقعده لسنوات طويلة.

الزعبي كان عضواً في مجلس مجلس النواب الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والسادس عشر، ومجلس النواب الثامن عشر، مجلس النواب التاسع عشر.

وسيفتقد المجلس الحالي لمداخلات النائب السابق الزعبي التي كانت دوماً ما تحدث جدلاً تحت القبة.

