«رويترز»: الاتحاد للطيران تعتزم تطرح أسهمها في 2025

قال مصدران مطلعان، إن شركة الاتحاد للطيران تعتزم طرح أسهمها اعتباراً من 2025 وليس قبل ذلك، في أول طرح عام أولي محتمل لشركة خليجية كبرى.

وقال المصدران، إن الشركة المملوكة لـ«القابضة» (ADQ) كانت تدرس إدراج أسهمها هذا العام.

وذكر أحدهما أن الشركة ترغب في أن تقدم للمستثمرين نتائج مالية تظهر أداء قوياً لعام 2024.

وقال متحدث باسم الاتحاد للطيران إن الشركة «لا تعلق على الشائعات أو التكهنات».

وبعد إعادة هيكلة إدارية توسعت الاتحاد للطيران تحت قيادة رئيسها التنفيذي الجديد، أنطونوالدو نيفيس.

وتستهدف الشركة بموجب استراتيجيتها «رحلة 2030» تعزيز دور أبوظبي كمركز سفر يربط آسيا بأوروبا.

ومن الأهداف الاستراتيجية زيادة الوجهات إلى أكثر من 125 مطاراً بحلول 2030 من أكثر من 70 حالياً، علاوة على زيادة أسطولها إلى أكثر من 160 طائرة من نحو 90 في الوقت الحالي.

وافتتح مطار زايد الدولي في أبوظبي مبنى ركاب جديداً العام الماضي، ما أدى لزيادة السعة السنوية إلى 45 مليون مسافر.

وأعلنت الشركة الشهر الماضي زيادة بلغت 48 في المئة في أرباح النصف الأول من العام بعد خصم الضرائب، مع ارتفاع عدد الركاب 38 في المئة إلى 8.7 ملايين، وذلك بعد تحقيق أرباح سنوية صافية في عامي 2022 و2023.

ومن المحتمل أن ينضم إدراج الاتحاد للطيران إلى موجة طروحات عامة أولية،شهدتها المنطقة في السنوات القليلة الماضية.

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