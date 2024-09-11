«رويترز»: الاتحاد للطيران تعتزم تطرح أسهمها في 2025

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال مصدران مطلعان، إن شركة الاتحاد للطيران تعتزم طرح أسهمها اعتباراً من 2025 وليس قبل ذلك، في أول طرح عام أولي محتمل لشركة طيران خليجية كبرى.
وقال المصدران، إن الشركة المملوكة لـ«القابضة» (ADQ) كانت تدرس إدراج أسهمها هذا العام.
وذكر أحدهما أن الشركة ترغب في أن تقدم للمستثمرين نتائج مالية تظهر أداء قوياً لعام 2024.
وقال متحدث باسم الاتحاد للطيران إن الشركة «لا تعلق على الشائعات أو التكهنات».
وبعد إعادة هيكلة إدارية توسعت الاتحاد للطيران تحت قيادة رئيسها التنفيذي الجديد، أنطونوالدو نيفيس.
وتستهدف الشركة بموجب استراتيجيتها «رحلة 2030» تعزيز دور أبوظبي كمركز سفر يربط آسيا بأوروبا.
ومن الأهداف الاستراتيجية زيادة الوجهات إلى أكثر من 125 مطاراً بحلول 2030 من أكثر من 70 حالياً، علاوة على زيادة أسطولها إلى أكثر من 160 طائرة من نحو 90 في الوقت الحالي.
وافتتح مطار زايد الدولي في أبوظبي مبنى ركاب جديداً العام الماضي، ما أدى لزيادة السعة السنوية إلى 45 مليون مسافر.
وأعلنت الشركة الشهر الماضي زيادة بلغت 48 في المئة في أرباح النصف الأول من العام بعد خصم الضرائب، مع ارتفاع عدد الركاب 38 في المئة إلى 8.7 ملايين، وذلك بعد تحقيق أرباح سنوية صافية في عامي 2022 و2023.
ومن المحتمل أن ينضم إدراج الاتحاد للطيران إلى موجة طروحات عامة أولية،شهدتها المنطقة في السنوات القليلة الماضية.
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