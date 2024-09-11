تباطؤ التضخم في أمريكا إلى أدنى مستوى منذ بداية 2021

تباطأ التضخم في أمريكا خلال شهر أغسطس متماشياً مع التوقعات، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% خلال شهر أغسطس الماضي على أساس شهري، و2.5% على أساس سنوي، مقارنة بـ2.6% في يوليو، ليصل معدل التضخم السنوي إلى أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2021.

فيما زاد مؤشر أسعار المستهلك الأساسي -الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة- بنسبة 0.3% مقابل 0.2% متوقعة، وسجل زيادة سنوية بنسبة 3.2%.

ارتفعت الأسعار كما كان متوقعا في أغسطس، بينما انخفض معدل التضخم السنوي إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2021، وفقا لتقرير صادر عن وزارة العمل ، مما مهد الطريق لخفض متوقع في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في غضون أسبوع.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1% فقط، في حين تراجعت تكاليف الطاقة بنسبة 0.8%.

وانخفضت أسعار السيارات المستعملة بنسبة 1%، وانخفضت أسعار خدمات الرعاية الطبية بنسبة 0.1%، وارتفعت أسعار الملابس بنسبة 0.3%.

ويأتي صعود مؤشر التضخم الطفيف وسط ترقب الأسواق والمستثمرين لقرار أسعار الفائدة المقبل في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده في 17 و18 سبتمبر الجاري، والذي يُتوقع فيه إلى حد كبير خفض أسعار الفائدة الأميركية بين 25 و50 نقطة أساس.

في سوق العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالية، وضع المتداولون في الحسبان احتمالات بنسبة 85% بأن توافق لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، أو 25 نقطة أساس، عندما يختتم اجتماعها في 18 سبتمبر/أيلول، وفقاً لمقياس FedWatch التابع لمجموعة CME.

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