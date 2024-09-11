محمد بن راشد: أعظم ما نتركه وراءنا رجال ونساء لديهم حس القيادة يحملون المسؤولية

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، الاحتفال بمرور 20 عاماً على تأسيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «شهدت اليوم احتفالاً بمرور 20 عاماً على تأسيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة».

وأضاف سموه: «مرت العشرون عاماً سريعة بتطوراتها وأحداثها ومشاريعها، تخرج من مركز القادة أكثر من 850 خريج، منهم اليوم الوزراء والمدراء ورؤساء الشركات والبنوك وغيرهم، وسيبقى المركز يخرج لنا كوادر قيادية تكمل المسيرة وتحمل الراية».

وأكد سموه أنه «عندما ننظر للوراء تدرك أن أعظم ما نتركه وراءنا هم رجال ونساء لديهم حس القيادة، يحملون المسؤولية، ويتحملون التحديات، ويحلمون دائما وأبداً أن يكون وطنهم في القمة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز