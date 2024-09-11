فتح باب الترشيحات لجوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام ٢٠٢٥

(MENAFN
- B2Press Online PR Service) برنامج جوائز ستيفي السنوي الخامس يكرم الابتكار في قطاع الأعمال على امتداد ١٨ دولة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
فيرجينيا- الولايات المتحدة الأمريكية - ١١/٩/٢.٢٤: أعلنت جوائز ستيفي المنظمة لأهم برامج جوائز الأعمال في العالم عن فتح باب الترشيحات لجوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام ۲٠۲٥ برعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة. دليل التقديم للجائزة متوفر خلال الرابط:
جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي البرنامج الوحيد المتخصص بتكريم الابتكار في قطاع الأعمال على امتداد المنطقة والمتاحة للشركات والأفراد من ١٨ دولة وهي الجزائر، البحرين، إيران، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، السعودية، سوريا، تونس، تركيا، الإمارات، اليمن.
يحق للمشاركين من الأفراد والشركات – الخاصة أو العامة والربحية أو غير الربحية والكبيرة أو الصغيرة - تقديم أي عدد من الترشيحات لأي عدد من الفئات مجاناً. سيُطلب من الفائزين بالجوائز الذهبية والفضية والبرونزية دفع مبلغ معين تحت بند رسوم الفائزين عن كل ترشيح فائز.
يمكن تقديم الترشيحات عبر موقع الجائزة بموجب موعدين محددين هما: ٢ اكتوبر ۲٠۲٤ و٦ نوفمبر ۲٠۲٤. أي مبلغ يتم دفعه تحت بند رسوم الفائزين بالنسبة للترشيحات التي تم تقديمها قبل موعد ٢ اكتوبر يكون خاضعاً لخصم.
سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز ستيفي الذهبية والفضية والبرونزية بتاريخ ١٦ يناير ۲٠۲٥ والاحتفاء بهم في حفل مهيب بإمارة رأس الخيمة يوم ٢٢ فبراير.
الفئات الجديدة للاستدامة تكرّم الإنجازات للأفراد والفرق المؤسسات في تخطيط ونهج وتحقيق أهداف الاستدامة على مستوى المؤسسة أو القطاع أو الدولة.
تشمل الفئات الجديدة الأخرى: أفضل مدير مالي مبتكر لهذا العام، أفضل مدير عمليات مبتكر لهذا العام، أفضل مدير منتج مبتكر لهذا العام ، أفضل مدير مبيعات مبتكر لهذا العام ، أفضل قائد استدامة مبتكر لهذا العام ، أفضل قائد تكنولوجي مبتكر لهذا العام والتي تم اضافتها إلى فئات الجوائز الفردية للمحترفين.
كما تشمل أيضًا: جائزة الابتكار في الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) ، جائزة الابتكار في الواقع الافتراضي والمعزز (VR/AR) جائزة الابتكار في تكنولوجيا التعليم (EdTech)و أفضل فريق تكنولوجي مبتكر لهذا العام والتي تم اضافتها إلى فئات التكنولوجيا.
تقبل الترشيحات المبتكرة وتخضع للتحكيم، باللغتين العربية والإنجليزية، في أكثر من ١٠٠ فئة تشمل المجموعات التالية:
المواقع الإلكترونية والتطبيقات
الإنجاز
التقارير السنوية والمنشورات الأخرى
الشركة / المؤسسة
الاتصالات المؤسسية والعلاقات العامة للشركات
خدمة العملاء
الموارد البشرية
الجوائز الفردية للمحترفين
الفعاليات المباشرة والافتراضية
الإدارة
التسويق
المنتج الجديد وإدارة المنتج
وسائل التواصل الاجتماعي (السوشال ميديا)
الاستدامة
التكنولوجيا
الفيديو
قيادة الفكر
من بين الفائزين بجوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام ۲٠۲٤ مجلس أبوظبي الرياضي، الإمارات العربية المتحدة؛ Acceligize ، الإمارات العربية المتحدة؛ AXS - مجموعة تيكوم، الإمارات العربية المتحدة؛ Beyaz Kağıt San. ve Tic. A.Ş.، تركيا؛ Big Data Minds MENA ،الأردن؛ DHL Express، من عدة دول ؛ بلدية منطقة الظفرة، الإمارات العربية المتحدة؛ الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، الإمارات العربية المتحدة؛ Glimpse ، الإمارات العربية المتحدة؛ كفالة، المملكة العربية السعودية؛ Megamind IT Solutions ، المملكة العربية السعودية؛ Miral Destinations ، الإمارات العربية المتحدة؛ مجموعة Ooredoo، من عدة دول ؛ بترومين إكسبرس، المملكة العربية السعودية؛ Qatar Vision Production Company ؛ QNB Finansbank ، تركيا؛ وشركة سيراميك رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة؛ شرطة رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة؛ الهيئة الملكية للجبيل وينبع، المملكة العربية السعودية؛ أرامكو السعودية، المملكة العربية السعودية؛ SOCAR تركيا؛ شركة الاتصالات السعودية، المملكة العربية السعودية؛ The Captain Agency ، تركيا؛ وزارة العدل، الإمارات العربية المتحدة؛ The Others Brand Experience Agency ، تركيا؛ Vaki Bank ، تركيا؛ Visiontech Systems International LLC ، الإمارات العربية المتحدة و ZIGMA8 | 360º CREATIVE COMMUNICATIONS ، إيران و غيرهم من الفائزين.
سيتم تحكيم المسابقة من قبل أكثر من ١٠٠ تنفيذي يتم اختيارهم من مختلف أنحاء العالم. للمهتمين بالمشاركة بلجنة التحكيم، يمكنكم التقديم خلال الرابط
نبذة عن جوائز ستيفي:
يتم منح جوائز ستيفي العالمية ضمن تسعة برامج: جوائز ستيفي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، جوائز ستيفي الألمانية، جوائز ستيفي الأميركية، جوائز الأعمال الدولية، جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جوائز ستيفي للنساء في الأعمال، جوائز ستيفي لأفضل جهة عمل، وجوائز ستيفي للمبيعات وخدمة العملاء، وجوائز ستيفي للتميز التكنولوجي.
تستقبل جوائز ستيفي كل عام أكثر من ١۲۰۰۰ ترشيحاً من شركات في أكثر من ۷٠ دولة والتي تحكم من قبل أكثر من ١٠٠٠ تنفيذي. تهدف الجوائز لتكريم الشركات بكافة أشكالها والأفراد الذين يقفون خلف إنجازاتها المميزة أينما كانوا في العالم. لمعرفة المزيد حول جوائز ستيفي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
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