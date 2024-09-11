"إنتيلياس" تكشف عن مجموعة الشحن الذكية المحمولة خلال المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية دبي 2024

(MENAFN
- CommuniGate Middle East) الإمارات العربية المتحدة، 10 سبتمبر 2024: تستعد "إنتيلياس" Intellias، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال هندسة البرمجيات لشركات التنقل والنقل، لاستعراض خبراتها في مجال النقل الكهربائي وإدارة الاساطيل وعمليات النقل والتنقل المتصل، وذلك من خلال تقديم "مجموعة الشحن الذكية المحمولة" ضمن منصتها H6-H6، خلال المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية 2024 في دبي، الذي سيقام من 16 إلى 20 سبتمبر.
وتهدف الشركة من خلال منصتها إلى تزويد الزوار بتجربة تفاعلية وحصرية وتعريفهم بمسرّع الحلول الشامل المصمم لمواجهة التحديات العالقة في مجال شحن المركبات الكهربائية، مستعرضةً خبرتها الفريدة في مجال هندسة البرمجيات وحلول التكامل المعقدة.
وتبلغ قيمة سوق البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في الإمارات العربية المتحدة حوالي 360.37 مليون دولار أمريكي في العام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يصل الى حوالي 14.28 في المائة بين عامي 2024 و2030. وقد يُعزى هذا النمو الكبير في السوق إلى الاستثمارات المتزايدة التي تقودها حكومة الإمارات لبناء محطات الشحن الكهربائي في جميع أنحاء الدولة وتعزيز اعتماد المركبات الكهربائية لتسريع الانتقال نحو النقل المستدام وتقليل الانبعاثات. وتأتي جهود "إنتيلياس" لعرض إحدى حلولها المبتكرة للشحن في دبي تماشياً مع رؤية الدولة.
وتعدّ "مجموعة الشحن الذكية المحمولة" مسرع حلول شامل مصمم لمواجهة التحديات الرئيسية مثل قابلية التشغيل البيني المشترك والتوحيد القياسي وقابلية التوسع ضمن قطاع شحن المركبات الكهربائية سريع التطور، حيث تم بناؤه على منصات مفتوحة المصدر، مثل LF Energy Everest، مستعينين بالبروتوكولات المفتوحة مثل بروتوكول نقطة الشحن المفتوحة (OCPP) وواجهة نقطة الشحن المفتوحة OCPI)). ويتيح هذا الابتكار التجريبي من Intellias التكامل والتواصل السلسين عبر شبكات شحن المركبات الكهربائية المتنوعة، إذ تتطلع الشركة من خلال تطوير هذه المجموعة إلى سد الفجوات في هذا القطاع سريع التطور من خلال تعزيز قابلية التشغيل البيني والتوحيد القياسي، بما يمهّد لبنية تحتية مستدامة وقابلة للتطوير للمركبات الكهربائية.
علاوة على ذلك، تأتي هذه المجموعة المبتكرة لمعالجة التحديات والمشاكل التي يواجهها سائقو المركبات الكهربائية، بما في ذلك أنظمة الدفع المجزأة والنقص في المعلومات الموثوقة حول توافر محطات الشحن الكهربائي وأوقات الانتظار والأسعار. وقد تسهم خدماتنا، من خلال حلولنا الذكية لتبسيط عملية تكامل الدفع وتوفير البيانات الشاملة، في الارتقاء بتجربة الشحن الشاملة للعملاء، مما يعزز موثوقية البنية التحتية المبتكرة هذه ويحفز السائقين ومقدمي خدمات النقل على الانتقال الى المركبات الكهربائية.
قالت ميكايلا بول، رئيسة قسم النقل في "إنتيلياس": "نسعى، من خلال مشاركتنا وعرض ابتكاراتنا في المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية 2024، إلى تسليط الضوء على إمكاناتنا في تطوير قطاع التنقل الكهربائي ودعمه بحلول فعالة، إضافة الى توفير تجربة تفاعلية وحصرية للحاضرين. وقد حرصنا على تصميم مجموعة الشحن الذكية المحمولة لتسريع عملية التطوير واعتماد حلول شحن المركبات الكهربائية المبتكرة. ونتطلع إلى مشاركة رؤيتنا وخبراتنا مع الحاضرين من الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم".
وتشكل مجموعة الشحن الذكية المحمولة من "إنتيلياس" ثمرة خبرتها الواسعة وشراكاتها الاستراتيجية مع العملاء من حول العالم، حيث تزود مشغلي محطات الشحن ومزودي حلول التنقل الكهربائي ومالكي أسطول المركبات الكهربائية بالأدوات الملائمة لإدارة أوقات الشحن والتكامل السلس مع محطات الشحن وتحديد المسارات المناسبة للأساطيل. كما تجسد شهادة على التزام "إنتيلياس" بدفع الابتكار في قطاع النقل ودعم أبرز القادة العالميين في التغلب على تحديات المستقبل.
وسيقام المؤتمر العالمي للأنظمة الذكية 2024، الذي يعدّ الحدث الأول لأنظمة النقل الذكية، في دبي من 16 إلى 20 سبتمبر 2024، حيث تنظمه شركة ارتيكو وتستضيفه هيئة الطرق والمواصلات بدبي. وسيجتمع الحدث أبرز الخبراء والمتخصصين في قطاعات التنقل والتكنولوجيا والسياسة، لاستكشاف الاتجاهات في التنقل الذكي. وسيتيح هذا الحدث المميز للحضور الفرصة لزيارة "إنتيلياس" في منصتها H6-H6 للتعرف على مجموعة الشحن الذكية المحمولة ومناقشة مستقبل التنقل ومشهد النقل المتطور مع خبراء الصناعة.
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