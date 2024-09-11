لقيادة التوسع الاستراتيجي: XTB تُعَين سلمى طبش مُديرة جديدة للمبيعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

(MENAFN
- Your Mind media
) دبي، الإمارات العربية المتحدة، ١٠ أيلول/سبتمبر 2024 – تسعد شركة XTB- الرائدة عالميًا في قطاع التكنولوجيا المالية، والتي توفر منصة استثمار عبر الإنترنت وتطبيقًا للجوال- بأن تعلن عن تعيين سلمى طبش في منصب مدير المبيعات الجديد. وبفضل خبرتها الواسعة التي اكتسبتها على مدى سنوات طويلة في قطاع الخدمات المالية داخل دولة الإمارات وعلى الصعيد العالمي، سوف تُباشر سلمى مهام منصبها الجديد؛ مضيفة إلى دورها خبرات واسعة وسجلاً حافلا بالنجاحات والتميز. ومن المتوقع أن يؤدي أسلوب قيادتها الفعّال إلى دعم نمو XTB وتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية.
وخلال مسيرتها المهنية في إدارة العلاقات الاستراتيجية، حازت طبش على تقدير واسع؛ بفضل قدرتها على بناء علاقات استراتيجية قوية مع الجهات الرئيسية في قطاع الخدمات المالية والحفاظ عليها بفعالية. كما أن فهمها العميق لتعقيدات الصناعة وشغفها بقيادة العملاء نحو تحقيق النجاح في عالم التداول باستخدام أفضل تكنولوجيا متاحة، سوف يسهمان في تعزيز قدرتها على تلبية احتياجات العملاء المستثمرين المتميزين بكفاءة عالية. لا سميا أن هناك توافقًا تامًا بين نهج سلمى الموجه نحو العملاء وفكرها الاستراتيجي وبين رسالة XTB العالمية التي تسعى لتزويد عملائها بخدمات متميزة وحلول مبتكرة.
وحول تعيين سلمى، صرح أشرف دريد، المدير العام لشركة XTB في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً: "يسعدنا الترحيب بسلمى ضمن عائلة XTB ". وتابع بقوله "إن قدرتها المؤكدة على بناء علاقات استراتيجية وتحقيق نتائج استثنائية للمتداولين في أسواق المال العالمية؛ تجعلها الخيار الأمثل لتسير قسم من فريق المبيعات لدينا. ولدينا ثقة تامة في أن XTB، تحت قيادة طبش، سوف تواصل ليس فقط تعزيز حضورها في السوق المحلي والعالمي، بل أيضًا ستعمل على تحقيق آفاقًا جديدة من النجاح والتميز".
من جانبها، أكدت سلمى طبش، مديرة المبيعات الجديدة لدى XTB في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقولها: "بعدما كرست مسيرتي المهنية لفهم تعقيدات بيئة التداول العالمية الحديثة وتلبية احتياجات المستثمرين العالميين في دبي وخارجها، يُعد الانضمام إلى فريق XTB، الذي يحظى بسمعة عالمية مرموقة، شرفًا وتفوقًا كبيرًا لي." وتابعت بقولها "بالطبع، أتطلع إلى مواجهة هذا التحدي إلى جانب توظيف خبراتي في بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء وتطبيق نهج مبتكر في عالم التداول."
ويُمثل تعيين سلمى في منصب مديرة المبيعات نقطة تحول استراتيجية لشركة XTB، نحو تعزيز مكانتها العالمية. خاصة أن خبراتها الواسعة ورؤيتها العميقة في قطاع الخدمات المالية؛ سوف يلعبان دورًا حيويًا في صياغة استراتيجية المبيعات ودفع عجلة النمو؛ من خلال الابتكار في الأسواق الجديدة والحالية. ومن المتوقع أن تسهم سلمى في تعزيز ثقافة التميز والابتكار؛ مما يمنح XTB موقعًا قويًا يتيح لها الاستمرار في تحقيق النجاح والتفوق خلال السنوات القادمة.
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