ضربة موجعة لليفربول.. إليوت يغيب عن الملاعب بسبب كسر في القدم

ذكرت تقارير إعلامية ان هارفي إليوت، فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، يواجه خطر الغياب لمدة شهر على الأقل بعدما تعرض لكسر في القدم.

وذكرت صحيفتا "ذي تايمز" و"تليجراف" أن إليوت /21 عاما/ تعرض للإصابة بينما كان متواجدا مع المنتخب الإنجليزي تحت 21 عاما.

واستبعد إليوت من المنتخب الأربعاء الماضي وغاب عن المباراتين أمام إيرلندا الشمالية والنمسا.

وجاءت إصابة إليوت في وقت مزدحم بالنسبة لفريق ليفربول، الذي يخوض سبع في ثلاثة أسابيع بالدوري الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ويستأنف ليفربول حملته بعد انتهاء فترة التوقف الدولي بمواجهة ضيفه نوتينجهام فورست يوم السبت، قبل السفر إلى إيطاليا لمواجهة ميلان في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وشارك إليوت في 34 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول في الموسم الماضي، وسجل ثلاثة أهداف، ولكنه شارك كبديل مرة واحدة فقط في أول ثلاث مباريات من الدوري هذا الموسم تحت قيادة أرني سلوت.

وذكرت وكالة الانباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن ليفربول رفض الرد على استفسارها، اليوم الأربعاء، بشأن التأكد من صحة هذه التقارير.