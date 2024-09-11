منصة الأبطال لم تنقذ مانشستر يونايتد.. العام الخامس من الخسائر المالية

كشف اليوم الأربعاء عن زيادة أكبر في الخسائر السنوية الصافية وهو العام الخامس تواليا من الخسائر المالية لعملاق الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال يونايتد إن أرباح العمليات الأساسية للنادي في العام المالي الحالي قد تكون أقل بسبب جهود إعادة الهيكلة.

وارتفع صافي خسائره إلى 113.2 مليون جنيه إسترليني (148.14 مليون دولار) في العام المنتهي في 30 يونيو مقارنة بنحو 28.7 مليون جنيه إسترليني في العام السابق.

ورغم ذلك، حقق يونايتد إيرادات سنوية قياسية بلغت 661.8 مليون جنيه إسترليني بزيادة قدرها 2.1 في المئة مقارنة بالعام السابق إذ حصد فريق الرجال فوائد المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا المربحة.

وقال عمر برادة الرئيس التنفيذي المعين حديثا للنادي "نعمل على تحقيق استدامة مالية أكبر وإجراء تغييرات على عملياتنا لجعلها أكثر كفاءة لضمان توجيه مواردنا لتعزيز الأداء على أرض الملعب".

وتولى برادة المسؤولية في يوليو تموز الماضي بعد انتقاله من مجموعة سيتي لكرة القدم الشركة الأم لنادي مانشستر سيتي.

وبالنسبة للسنة المالية المنتهية في يونيو، يتوقع النادي ربحا أساسيا معدلا يتراوح بين 145 و160 مليون جنيه إسترليني، مع إيرادات تتراوح بين 650 و670 مليون جنيه إسترليني.

