بايدن يدعو إلى محاسبة كاملة بعد مقتل أمريكية بالضفة الغربية

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ضرورة محاسبة كاملة بعد مقتل أمريكية بالضفة الغربية، وذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنها تعرَّضت لإطلاق نار غير متعمَّد من قواته.

وأكد بايدن، اليوم أن على إسرائيل بذل المزيد من الجهد لضمان عدم تكرار واقعة مثل إطلاق النار الذي أودى بحياة ناشطة أمريكية كانت تشارك في احتجاج مناهض للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، واصفاً مقتل الناشطة عائشة نور إزجي إيجي بأنه «غير مقبول بالمرة».

وذكر، في بيان، أنه على الرغم من تحمُّل إسرائيل مسؤولية مقتلها، فإن الحكومة الأمريكية تتوقع استمرار الاطلاع على التحقيق الجاري حول ملابسات إطلاق النار.

وقال بايدن: «يتعين إجراء محاسبة كاملة. ويتعين على إسرائيل بذل المزيد من الجهد لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع أبداً».

وقُتلت الأمريكية التركية عائشة نور (26 عاماً) بالرصاص يوم الجمعة الماضي، في أثناء مشاركتها في مسيرة احتجاجية ببلدة بيتا قرب نابلس حيث يتعرض الفلسطينيون لهجمات متكررة من مستوطنين يهود منتمين إلى اليمين المتطرف. وقالت إسرائيل إن مقتلها كان غير متعمد.

وندد بايدن أيضاً بالعنف الذي تشهده الضفة الغربية، وذلك بعد يوم من مطالبة مسؤولين أمريكيين كبار بمراجعة النهج العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وقال: «سأواصل دعم السياسات التي تحاسب جميع المتطرفين، الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، على تأجيج العنف وإعاقة السلام».