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سباق الأندية الأوروبية والسعودية لضم صلاح.. أين ستكون وجهته؟

9/11/2024 8:13:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يبدو أن مستقبل محمد صلاح، نجم ليفربول، قد بات أكثر غموضًا مع اقتراب نهاية عقده مع الفريق الإنجليزي في صيف 2025.

تصريحاته الأخيرة حول احتمالية انتهاء مسيرته مع "الريدز" بنهاية هذا الموسم أضافت مزيدًا من الشكوك حول استمراره.

صلاح، الذي يعد من أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي في السنوات الأخيرة، لم يتلقَ بعد أي عرض رسمي لتجديد عقده مع ليفربول، وهو ما فتح الباب أمام عدة أندية كبيرة لبدء مفاوضات لضمه في صفقة انتقال حر، بمجرد دخوله الأشهر الستة الأخيرة من عقده في يناير المقبل.

ووفقًا للوائح الفيفا، سيكون لصلاح الحرية في التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ جديد خلال تلك الفترة.

من بين الأندية المهتمة بضم اللاعب المصري، يأتي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في مقدمة الفرق التي تسعى للاستفادة من خدماته.

وذكرت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أن باريس سان جيرمان يراقب الوضع عن كثب، ويعتبر صلاح هدفًا رئيسيًا لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الفريق الباريسي، الذي يسعى دائمًا لضم النجوم العالميين، يأمل أن يتمكن من إقناع صلاح بالتوقيع في يناير المقبل، ليكون جزءًا من خطط النادي للمنافسة على الألقاب القارية والمحلية.

في نفس الوقت، لا يمكن إغفال الاهتمام المتزايد من الأندية السعودية، حيث يبدي كل من الهلال والاتحاد رغبة كبيرة في ضم صلاح، ضمن خططهم لجذب أفضل اللاعبين العالميين إلى الدوري السعودي.

يبقى السؤال الأهم، هل يفضل صلاح التوجه نحو أوروبا مع نادٍ مثل باريس سان جيرمان، أم يختار خوض تجربة جديدة في الشرق الأوسط مع الأندية السعودية؟

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