كورينثيانز يقدم نجمه الجديد.. ديباي ينضم إلى قائمة الأساطير الأوروبية في الدوري البرازيلي

وصل المهاجم الهولندي ممفيس ديباي في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء إلى مطار غوارولوس الدولي في ساو باولو بعد توقيعه عقدا لمدة عامين مع نادي كورينثيانز البرازيلي لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يتم تقديم ديباي (30 عاما)، الذي غادر فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في انتقال حر، للجماهير في وقت لاحق في ملعب نيو كيميكا أرينا قبل أن يلعب كورينثيانز إياب ربع نهائي كأس البرازيل ضد جوفينتود.

وخسر الفريق، ومقره ساو باولو، والذي يحظى بتشجيع أكثر من 35 مليون شخص، مباراة الذهاب بنتيجة هدف لهدفين.

ومن المقرر أن يعقد ديباي مؤتمرا صحفيا على نفس الملعب صباح الخميس.

غادر ديباي روتردام بعد ظهر الثلاثاء على متن طائرة من طراز "غلف ستريم جي 550′′.



ونشر المهاجم صورة للطائرة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبة برسالة تقول "عائد إلى الديار".

شارك نجم نادي بي اس في آيندهوفن السابق مع منتخب هولندا في بطولة أوروبا.

ومن بين اللاعبين الأوروبيين الآخرين الذين لعبوا لفترات في أندية برازيلية كلارنس سيدورف في بوتافوغو، والصربي ديان بيتكوفيتش، الذي لعب لعدة أندية ولا يزال بطلا بالنسبة لجماهير فلامنغو، والفرنسي دميتري باييت، الذي يلعب حاليا في فاسكو دا غاما.

لعب ديباي، الذي خضع لفحوص طبية في هولندا في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لأندية مانشستر يونايتد وليون وبرشلونة قبل الانضمام إلى أتلتيكو مدريد.

يكافح كورينثيانز لتجنب الهبوط في الدوري البرازيلي، مع تبقي 13 جولة على نهاية الموسم.

ويتواجد الفريق في الدور ربع النهائي من كأس البرازيل وكوبا سود أمريكانا، ثاني أهم بطولة للأندية في أمريكا الجنوبية.