الإمارات تشارك بـ 14 رياضة في الألعاب المدرسية العالمية بالبحرين

أعلنت اتحادات إماراتية عن اعتمادها برامج الإعداد للمشاركة في دورة الألعاب المدرسية العالمية، التي ستقام بالبحرين خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر المقبل.

وأكدت اللجنة البارالمبية الوطنية حرصها على توفير الإعداد المثالي للمشاركين في الفعاليات بالتعاون مع الأندية، بما يعزز فرص المنافسة على تحقيق النتائج الإيجابية.

ومن المقرر أن تشارك الإمارات في 14 هي القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، والريشة الطائرة لأصحاب الهمم، والملاكمة، والشطرنج، والمبارزة، والجودو، والكاراتيه، والبادل، والألعاب البارالمبية والسباحة، والتايكواندو، والمصارعة.

وأشار اتحاد الملاكمة إلى أن خطة الاستعداد تتضمن إقامة معسكر داخلي في إمارة أبوظبي مطلع الشهر المقبل لرفع جاهزية عناصر المنتخب.

وأوضح اتحاد القوس والسهم أن المنافسات المحلية والمعسكر الإعدادي في أوزبكستان والمشاركة السابقة في بطولة كوريا الجنوبية، فرصة مثالية لإعداد اللاعبين واللاعبات.

واعتبر اتحاد الإمارات للجودو أن مشاركة العديد من عناصر المنتخب في بطولة كأس الاتحاد للجودو لفئة الشباب والناشئين في افتتاح موسم الاتحاد الرياضي يوم 14 سبتمبر الحالي ستكون مرحلة مهمة ضمن خطة الاستعداد المقررة قبل الانتقال إلى أجواء الألعاب المدرسية العالمية.

ويستعد اتحاد الإمارات لألعاب القوى من خلال المشاركة في فعاليات النسخة العاشرة من البطولة العربية للناشئين والناشئات لألعاب القوى تحت 18 سنة المقامة حالياً بالسعودية، والعديد من المسابقات الأخرى في الموسم الجديد.