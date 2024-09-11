الرهان على النجم البرازيلي.. نيمار يقود الهلال في الآسيوية رغم غيابه محليًا

ضمت قائمة فريق الهلال الأول التي رفعها للاتحاد الآسيوي من أجل المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة 31 لاعبا يتصدرهم النجم البرازيلي نيمار، رغم عدم قيده في القائمة المحلية.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر خاصة: "أن النجم البرازيلي نيمار، مهاجم الأزرق، تصدر القائمة الرسمية التي رفعت من أجل المشاركة في البطولة القارية".

وأشارت "الرياضية" يوم الاحد الماضي أن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، يتجه إلى قيد نيمار في قائمة الأزرق المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة فقط، بينما وضع رينان لودي في قائمة دوري روشن السعودي، إضافة إلى البطولة القارية.

وشملت القائمة الزرقاء 31 لاعبًا من بينهم الـ 10أجانب الحاليين، وعدد من اللاعبين الشباب.

ويتيح نظام لائحة التسجيل الآسيوية، تعديل 5 أسماء قبل أول مباراة بخمسة أيام، وعند انتهاء المهلة تعد القائمة المرفوعة نهائية إلى نهاية الجولة السادسة.

ويعاد فتح التسجيل للأندية مجددًا، بالتزامن مع فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يشار إلى أن الهلال سيستهل مبارياته في البطولة القارية 17 أيلول/سبتمبر الجاري عندما يحل ضيفًا على الريان القطري في الدوحة العاصمة القطرية.

ولم يتم قيد نيمار في القائمة المحلية لـ "الزعيم" حتى الآن بسبب الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق.