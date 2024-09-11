«إسلامية دبي» وأكاديمية الإعلام الجديد تطلقان برنامج صنّاع المحتوى الوعظي

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، ضمن مبادرة "غراس الخير" المبادرة المعتمدة من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، برنامج "صناع المحتوى الوعظي"، لتدريب وتأهيل صناع محتوى رقمي في المجال الوعظي، وبما يسهم في نشر قيم الإسلام السمحة على مواقع بأسلوب جذاب ومبسط.

وتستهدف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي تأهيل 35 متخصصاً على كيفية صناعة المحتوى الوعظي وتنمية مهاراتهم عبر مجموعة واسعة من المساقات التي تستعين بأحدث التقنيات العلمية، وبالتعاون مع عدد من صناع المحتوى المحترفين، والخبراء في نشر وتسويق المحتوى الرقمي، والمتخصصين في مهارات مخاطبة الجمهور عبر مختلف المنصات.



وتنظم أكاديمية الإعلام الجديد ورشاً تدريبية لصناع المحتوى حول مهارات المتحدث الرسمي والظهور الإعلامي الفعال، والسرد القصصي الإبداعي وكتابة السيناريو، والتصوير والمونتاج باستخدام الهاتف المتحرك، واستراتيجيات النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى نشر المحتوى الرقمي، وتنفيذ الأفكار بحرفية عالية ووفق أفضل الممارسات العالمية.

مواكبة المستجدات

وأكد الدكتور عمر محمد الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية، أنه في إطار سعي الدائرة المستمر لتعزيز الوعي والتوجيه الإيجابي في المجتمع، نطلق برنامج "صناع المحتوى الوعظي"، مشيراً إلى أن هذا البرنامج الرائد يهدف إلى تدريب وتطوير قدرات الأفراد في مجال إنتاج المحتوى الوعظي الهادف، بما يسهم في تقديم رسائل دينية وتعليمية تتسم بالفعالية والمصداقية، إيماناً منها بأن الانفتاح على مفردات العصر ووسائل التواصل الاجتماعي، ركيزة أساسية لصناعة محتوى ديني قادر على مخاطبة مختلف شرائح المجتمع.

وقال الدكتور عمر الخطيب: "يأتي هذا البرنامج ضمن استراتيجيتنا الهادفة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل الإعلام لتحقيق تأثير إيجابي وملموس في المجتمع. نحن نؤمن بأن الإعلام الوعظي يلعب دوراً حاسماً في بناء القيم وتعزيز الروح الإيجابية، ونسعى من خلال هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بالأدوات والمعارف التي تمكنهم من إيصال الرسائل الدينية والاجتماعية بطرق مبتكرة وجاذبة".

وأضاف: "أهمية المواءمة بين الإعلام التقليدي والجديد، وضرورة استثمار الفضاءات غير المحدودة التي تتيحها وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق أهدافنا واستراتيجيتنا، لاسيما في ظل تزايد الاعتماد على منصات الإعلام الرقمي كمصدر خبري ومعرفي، وهذا يفرض علينا مقاربة جديدة لآليات التعامل والتواصل مع الجمهور وإيصال المعلومة الدينية إلى الجمهور بسلاسة ووضوح".

وختم المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية بأن برنامج "صناع المحتوى الوعظي" سيشكل نقلة نوعية في مجال الإعلام الوعظي، وسيساهم بشكل كبير في تعزيز القيم والمبادئ الإيجابية.

محتوى هادف

بدوره، قال حسين العتولي مدير أكاديمية الإعلام الجديد: "يأتي البرنامج التدريبي في سياق حرص أكاديمية الإعلام الجديد على توسيع تعاونها مع مختلف الدوائر والمؤسسات والهيئات لتأهيل صناع محتوى يمتلكون المعرفة التخصصية، انطلاقاً من الخبرة التي تمتلكها الأكاديمية في هذا الصعيد، وقدرتها على تزويد المنتسبين إلى برامجها بالمهارات الكافية، والإحاطة بالتفاصيل الضرورية لكيفية صناعة المحتوى بأسلوب بسيط ومؤثر من خلال صياغة محكمة وجذابة للرسالة الإعلامية بما يضمن وصولها إلى الشرائح المستهدفة بأيسر الطرق وأكثرها وضوحاً وفعالية".

وأضاف: "يفتح البرنامج التدريبي مجالاً واسعاً أمام منتسبيه للإلمام بأحدث ما توصل إليه قطاع الإعلام الجديد على مستوى العالم، من حيث الاستخدام الفعال لأدوات الإعلام الجديد وتسخيرها في سبيل الظهور الإعلامي الفعال، وكفاءة مخاطبة المتلقي، وهو ما ينعكس إيجابياً على صناعة محتوى وعظي بأسلوب جذاب ومبسط"، مشيراً إلى أن البرنامج الذي يستعين بنحو 20 محاضراً من نخبة من الخبراء والأكاديميين، ينسجم مع رسالة الأكاديمية في زيادة المحتوى الهادف على وسائل التواصل الاجتماعي.

احترافية

ويعمل برنامج صناع المحتوى الوعظي، الذي يستمر لخمسة أسابيع، ولأربعة أيام في الأسبوع، على تعزيز مهارات صناع المحتوى وتزويدهم بأدوات أكثر ابتكاراً وتأثيراً، بما يساعد على إيصال المحتوى الوعظي إلى الجمهور بشكل سهل ومبسط، وبما يسهم في تحقيق رؤية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي في أن تكون الأفضل عالمياً، في مجالي الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ونشر وتعزيز الثقافة الإسلامية.

كما سيعمل البرنامج الذي يقدم 100 ساعة تدريبية، على تعزيز مهارات منتسبي البرنامج في فنون السرد القصصي من خلال تطويع النصوص والسيناريو بغرض إنتاج قصص ذات محتوى ديني تفاعلي، إضافة إلى تدريبهم على مهارات التصوير والمونتاج، وإدارة الحسابات والذكاء الاصطناعي، والنشر، وأساسيات وسائل التواصل الاجتماعي، والمنهجيات الجديدة في التسويق الرقمي، ما ينقل المنتسبين إلى الاحترافية في صناعة المحتوى.

ويتيح البرنامج التدريبي لمنتسبيه فرصة التواصل مع أهم المؤثرين في مجال المحتوى الرقمي بغرض تمكينهم من تنفيذ أفكارهم بمختلف مراحلها وإدارة المحتوى الخاص بهم بكل حرفية، الأمر الذي يساهم في تعزيز حضورهم على المنصات الرقمية المختلفة ويعرف الجمهور بما يقدمونه.

وتندرج مبادرة "غراس الخير" ضمن المبادرات المعتمدة من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والتي تخدم أجندة دبي الاجتماعية 33، والتي تسعى للمساهمة في تنشئة جيل متمسك بمبادئه الإسلامية ولغته العربية وهويته الوطنية.