السيسي يؤكد أهمية الوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية الوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة، داعياً إلى إيجاد آلية لإدخال مزيد من المساعدات والإفراج عن المحتجزين.
وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم مع نظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، إنه «يجب تحقيق قوة دفع إضافية للوصول إلى اتفاق يخفف المعاناة عن الشعب الفلسطيني».
وأضاف أن «زيارة الرئيس الألماني تمثل انعكاساً لتاريخ ممتد من علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين»، معرباً عن تقديره للشراكة بين مصر وألمانيا والحرص على تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين
وتابع: «ناقشنا التعاون في مجالات التعليم وبناء القدرات ومستعدون للتحرك مع شركائنا في ألمانيا لتطويرها».
بدوره، وجَّه الرئيس الألماني الشكر إلى مصر على دورها في إنهاء التوترات والعنف في الشرق الأوسط.
وبدأ الرئيس الألماني، أمس، زيارة إلى القاهرة تستمر ثلاثة أيام، تُعدُّ هي الأولى التي يقوم بها رئيس ألماني لمصر منذ 25 عاماً.
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