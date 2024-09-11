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السيسي يؤكد أهمية الوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة

9/11/2024 8:00:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية الوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة، داعياً إلى إيجاد آلية لإدخال مزيد من المساعدات والإفراج عن المحتجزين.

وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم مع نظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، إنه «يجب تحقيق قوة دفع إضافية للوصول إلى اتفاق يخفف المعاناة عن الشعب الفلسطيني».

وأضاف أن «زيارة الرئيس الألماني تمثل انعكاساً لتاريخ ممتد من علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين»، معرباً عن تقديره للشراكة بين مصر وألمانيا والحرص على تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين

وتابع: «ناقشنا التعاون في مجالات التعليم وبناء القدرات ومستعدون للتحرك مع شركائنا في ألمانيا لتطويرها».

بدوره، وجَّه الرئيس الألماني الشكر إلى مصر على دورها في إنهاء التوترات والعنف في الشرق الأوسط.

وبدأ الرئيس الألماني، أمس، زيارة إلى القاهرة تستمر ثلاثة أيام، تُعدُّ هي الأولى التي يقوم بها رئيس ألماني لمصر منذ 25 عاماً.

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