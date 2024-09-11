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«سامسونج» تقلّص عدد موظفيها عالمياً إلى 30% في بعض الأقسام

9/11/2024 8:00:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز أن شركة سامسونج إلكترونيكس، الأكبر عالمياً في تصنيع الهواتف المحمولة والتلفزيونات ورقائق الذاكرة، ستقلص عدد موظفيها في أنحاء العالم بنسبة 30 بالمئة في بعض الأقسام.

وذكر مصدران من الثلاثة أن الشركة، ومقرها كوريا الجنوبية، وجهت شركات تابعة لها في أنحاء العالم بخفض عدد موظفي المبيعات والتسويق بنحو 15 بالمئة، والموظفين الإداريين بما يصل إلى 30 بالمئة.

وقال مصدر إن الخطة ستنفَّذ بنهاية هذا العام وستؤثر في وظائف في الأمريكيتين وأوروبا وآسيا وأفريقيا. وأكد ستة أشخاص مطلعين آخرين الخفض المزمع من سامسونج لعدد الموظفين عالمياً.

ولم يتضح عدد من سيتم التخلي عن خدماتهم أو البلدان ووحدات الأعمال الأكثر تأثراً. ورفضت المصادر ذكر أسمائها نظراً؛ لأن حجم خفض الوظائف وتفاصيله لا يزالان سراً.

وقالت سامسونج، في بيان، إن التعديلات المدخلة على عدد الموظفين في بعض العمليات على الصعيد العالمي تعديلات اعتيادية وتستهدف الارتقاء بالكفاءة.

وذكرت أنه لا توجد أهداف محددة للخطط، وأضافت أن الخطط لن تؤثر في العاملين في قطاع الإنتاج.

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