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حمدان بن محمد: دبي ملهمة وسبّاقة في تصميم المستقبل وتشكيله

9/11/2024 8:00:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

رحَّب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بضيوف مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3 الأول في دبي
الذي تنطلق أعماله اليوم، مؤكداً أن دبي ملهمة وسبّاقة في تصميم المستقبل وتشكيله.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «نرحب بضيوف مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3 الأول في دبي مدينة المستقبل الذي تنطلق أعماله اليوم، نرحب بـ6000 مشارك و500 مستثمر وما يزيد على 100 دولة من جميع أنحاء العالم».

وأضاف سموه: «العالم يتطور بسرعة هائلة، وعلينا التحرُّك بنفس سرعة التطور التكنولوجي؛ لنكون سبّاقين في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي لخدمة مصالحنا الوطنية».

وتابع سموه: «نحن هنا اليوم لتخيّل الإمكانيات الكبيرة للذكاء الاصطناعي، ولرسم مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي، ولتعزيز النمو الاقتصادي الرقمي وتحفيز استثماراته في منطقتنا».

ونوَّه سموه بأن «دبي ملهمة وسبّاقة في تصميم المستقبل وتشكيله، وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتعاون أبرز العقول والقيادات العالمية في هذا المجال لا حدود لما يمكن إنجازه في دبي التي نريدها عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي».

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