نائبان من الفريحات تحت القبة

نائبان من الفريحات تحت القبة
التاريخ
9/11/2024 8:00:04 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
استطاع مرشحان من عشيرة الفريحات الوصول الى مجلس النواب العشرين.
واظهرت النتائج الأولية التي نشرت اليوم الأربعاء فوز النائب السابق ينال فريحات عن مقعد في الدائرة الثالثة – عمان.
كما استطاع المرشح اية الله فريحات الفوز بمقعد في محافظة عجلون ، بعد ان حصل على 8433 صوت.
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