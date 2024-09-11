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نائبان من الفريحات تحت القبة

9/11/2024 8:00:04 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
استطاع مرشحان من عشيرة الفريحات الوصول الى مجلس النواب العشرين.

واظهرت النتائج الأولية التي نشرت اليوم الأربعاء فوز النائب السابق ينال فريحات عن مقعد في الدائرة الثالثة – عمان.

كما استطاع المرشح اية الله فريحات الفوز بمقعد في محافظة عجلون ، بعد ان حصل على 8433 صوت.

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