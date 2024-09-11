المحاضر التجميعية الأولية للقوائم المحلية والعامة في مادبا - اسما

المحاضر التجميعية الأولية للقوائم المحلية والعامة في مادبا - اسما
التاريخ
9/11/2024 7:26:37 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
ينشر موقع خبرني ، نتائج الكاملة لفرز الصناديق والمحاضر التجميعية الأولية لدائرة محافظة مادبا، عن القائمتين المحلية والعامة.
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