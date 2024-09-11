نائب جمّدت عضويته يعود إلى القبة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني – رصد
عاد النائب الذي جمدت عضويته لمدة عامين في مجلس النواب التاسع عشر، حسن الرياطي إلى قبة البرلمان، في دورته العشرين، عبر القائمة المحلية لجزب جبهة العمل الإسلامي في محافظة العقبة.
وكان مجلس النواب قرر مطلع عام 2022 تجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين، بسبب المشاركة في شجار تحت قبة البرلمان، إثر ما عرف بواقعة "اللكمة".
وبعد عام من قرار تجميد العضوية، صوت مجلس النواب مجددا على رفع العقوبة عن النائب، ليعود إلى القبة اعتبارا من أيار 2023، وينجح في انتخابات 2024، ليعود إلى القبة مجددا.
MENAFN11092024000151011027ID1108661634
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.