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نائب جمّدت عضويته يعود إلى القبة

9/11/2024 7:26:37 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني – رصد

عاد النائب الذي جمدت عضويته لمدة عامين في مجلس النواب التاسع عشر، حسن الرياطي إلى قبة البرلمان، في دورته العشرين، عبر القائمة المحلية لجزب جبهة العمل الإسلامي في محافظة العقبة.


وكان مجلس النواب قرر مطلع عام 2022 تجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين، بسبب المشاركة في شجار تحت قبة البرلمان، إثر ما عرف بواقعة "اللكمة".

وبعد عام من قرار تجميد العضوية، صوت مجلس النواب مجددا على رفع العقوبة عن النائب، ليعود إلى القبة اعتبارا من أيار 2023، وينجح في انتخابات 2024، ليعود إلى القبة مجددا.

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