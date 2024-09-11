6 مقاعد للطفايلة في القوائم المحلية

MENAFN - Khaberni) خبرني – حصد أبناء محافظة الطفيلة 6 مقاعد في مجلس النواب، توزعت على 4 مقاعد في الطفيلة، ومقعدين في الدائرة الثانية بالعاصمة عمان.

وحسب النتائج الأولية للانتخابات، فاز محمد أحمد خليف المرايات ضمن قائمة نشامى الوطن، ومحمد سلامة عبد الله السبايلة ضمن قائمة "الغيث" ومحمد عبد الرزاق الرعود ضمن قائمة "الطفيلة الأبية"، أما المقعد المخصص للنساء "الكوتا" فقد فازت به ميسون صبحي القوابعة ضمن قائمة "نشامى الوطن"، في دائرة الطفيلة الانتخابية.

وفي الدائرة الثانية بالعاصمة عمان، فاز كل من عبد الرؤوف الربيحات ضمن قائمة "النشامى"، وعضو قائمة "الاتحاد" سليمان السعود، بمقعدين في الدائرة.