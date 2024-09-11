6 مقاعد للطفايلة في القوائم المحلية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني – حصد أبناء محافظة الطفيلة 6 مقاعد في مجلس النواب، توزعت على 4 مقاعد في الطفيلة، ومقعدين في الدائرة الثانية بالعاصمة عمان.
وحسب النتائج الأولية للانتخابات، فاز محمد أحمد خليف المرايات ضمن قائمة نشامى الوطن، ومحمد سلامة عبد الله السبايلة ضمن قائمة "الغيث" ومحمد عبد الرزاق الرعود ضمن قائمة "الطفيلة الأبية"، أما المقعد المخصص للنساء "الكوتا" فقد فازت به ميسون صبحي القوابعة ضمن قائمة "نشامى الوطن"، في دائرة الطفيلة الانتخابية.
وفي الدائرة الثانية بالعاصمة عمان، فاز كل من عبد الرؤوف الربيحات ضمن قائمة "النشامى"، وعضو قائمة "الاتحاد" سليمان السعود، بمقعدين في الدائرة.
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