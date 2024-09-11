التضخم بالأردن يرتفع 1.87% في أغسطس

أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية الأربعاء أن معدل التضخم في أغسطس الماضي ارتفع 1.87 بالمئة على أساس سنوي.

ومقارنة مع الشهر السابق، زاد معدل التضخم 0.15 بالمئة.

وبحسب التقرير، من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع هي مجموعة الخضروات، والمياه والصرف الصحي، والأمتعة الشخصية.

وفي يوليو الماضي، ارتفع معدل التضخم إلى 0.92 بالمئة على أساس سنوي، ومقارنة مع شهر يونيو، تراجع معدل التضخم 0.25 بالمئة.

وبحسب التقرير، فإن من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع بشكل رئيسي «مجموعة الأمتعة الشخصية» بنسبة 5.75 بالمئة و«التبغ والسجائر» بنسبة 5.18 بالمئة، و«الإيجارات» بنسبة 3.25 بالمئة، و«الألبان ومنتجاتها والبيض» بنسبة 3.23 بالمئة و«التعليم» بنسبة 2.75 بالمئة.

في حين جاءت أبرز تراجعات الأسعار في مجموعة «النقل» بنسبة 2.1 بالمئة، ومجموعة «الوقود» بنسبة 1.77 بالمئة.

وعلى المستوى التراكمي، فقد شهد الرقم القياسي للتضخم للأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 ارتفاعاً نسبته 2.45 بالمئة على أساس سنوي.

وفي يوليو الماضي، قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة بمقدار 25 نقطة أساس، التزاماً من البنك بتعزيز الاستقرار النقدي في المملكة.

وتوقع البنك المركزي الأردني هذا الأسبوع، استقرار معدل التضخم في الأردن خلال العام الحالي عند 2.1 بالمئة، وهو المستوى المسجل في 2023، مقابل 4.2 بالمئة في 2022.

والأسبوع الماضي رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي للأردن إلى -BB مستندة لمتانة اقتصاد المملكة مع نظرة مستقبلية مستقرة.

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