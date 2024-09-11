Wednesday, 11 September 2024 03:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسهم «إن إم دي سي إينيرجي» تقفز 20% عند الإدراج في سوق أبوظبي

9/11/2024 7:26:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قفزت أسهم وحدة الطاقة التابعة لمجموعة «إن إم دي سي» (NMDC)، وهي مزود لخدمات البناء والجرف البحري المتعلقة بقطاع الطاقة، في أولى جلسات تداولها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد جمع 3.22 مليارات درهم (877 مليون دولار) في أكبر طرح عام أولي في الإمارات هذا العام.

وافتتحت الأسهم عند 3.35 دراهم، بزيادة 20% عن سعر الطرح البالغ 2.8 درهم للسهم، قبل أن تقلص مكاسبها إلى 11%.

وكشفت شركة «إن إم دي سي إينيرجي»، أن طرحها العام الأولي سجل إقبالاً كبيراً على الاكتتاب تجاوز الأسهم المتاحة بمقدار 31.3 مرة.

وترأس محمد حمد غانم حمد المهيري، رئيس مجلس إدارة شركة «إن إم دي سي إينيرجي»، مراسم قرع جرس سوق أبوظبي للأوراق المالية، معلناً الافتتاح الرسمي للسوق. وقد حضر الحفل محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إن إم دي سي»، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة كل من مجموعة «إن إم دي سي» وشركة «إن إم دي سي إينيرجي» إضافة إلى نخبة من الضيوف المرموقين الذين شاركوا في الاحتفال بنجاح الطرح العام الأولي للشركة وتحولها إلى شركة مدرجة في السوق المالية.

وتم طرح 1.15 مليار سهم من أسهم شركة «إن إم دي سي إينيرجي»، أي ما يمثل 23% من القيمة الكلية لرأس مال الشركة، بسعر 2.8 درهم للسهم الواحد. وتم تخصيص نحو 0.17% للمستثمرين الأفراد و6% للمستثمرين من الشركات في نهاية المطاف.

كان طرح «إن إم دي سي إينيرجي» هو الأكبر في الإمارات هذا العام، متجاوزاً طرح أسهم بقيمة 515 مليون دولار من قبل شركة «ألف للتعليم».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN11092024000110011019ID1108661631

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث