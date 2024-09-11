أسهم «إن إم دي سي إينيرجي» تقفز 20% عند الإدراج في سوق أبوظبي

قفزت أسهم وحدة الطاقة التابعة لمجموعة «إن إم دي سي» (NMDC)، وهي مزود لخدمات البناء والجرف البحري المتعلقة بقطاع الطاقة، في أولى جلسات تداولها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد جمع 3.22 مليارات درهم (877 مليون دولار) في أكبر طرح عام أولي في الإمارات هذا العام.

وافتتحت الأسهم عند 3.35 دراهم، بزيادة 20% عن سعر الطرح البالغ 2.8 درهم للسهم، قبل أن تقلص مكاسبها إلى 11%.

وكشفت شركة «إن إم دي سي إينيرجي»، أن طرحها العام الأولي سجل إقبالاً كبيراً على الاكتتاب تجاوز الأسهم المتاحة بمقدار 31.3 مرة.

وترأس محمد حمد غانم حمد المهيري، رئيس مجلس إدارة شركة «إن إم دي سي إينيرجي»، مراسم قرع جرس سوق أبوظبي للأوراق المالية، معلناً الافتتاح الرسمي للسوق. وقد حضر الحفل محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إن إم دي سي»، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة كل من مجموعة «إن إم دي سي» وشركة «إن إم دي سي إينيرجي» إضافة إلى نخبة من الضيوف المرموقين الذين شاركوا في الاحتفال بنجاح الطرح العام الأولي للشركة وتحولها إلى شركة مدرجة في السوق المالية.

وتم طرح 1.15 مليار سهم من أسهم شركة «إن إم دي سي إينيرجي»، أي ما يمثل 23% من القيمة الكلية لرأس مال الشركة، بسعر 2.8 درهم للسهم الواحد. وتم تخصيص نحو 0.17% للمستثمرين الأفراد و6% للمستثمرين من الشركات في نهاية المطاف.

كان طرح «إن إم دي سي إينيرجي» هو الأكبر في الإمارات هذا العام، متجاوزاً طرح أسهم بقيمة 515 مليون دولار من قبل شركة «ألف للتعليم».

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