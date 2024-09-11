حيتان» التكنولوجيا الأمريكية تفترس «أسماك» التواصل الاجتماعي الصغيرة

في سوق مفتوح للتطبيقات والبرامج، يعد الصراع على منصات أشد الصراعات فتكاً بين الشركات الكبرى المسيطرة على الأسواق، ويصل الأمر إلى حد التنازع غير الشريف بين الشركات لمحاولة تدمير الناشئين أو الاستحواذ عليهم للانفراد بالقمة، وهو ما ينجح في بعض الأوقات، وفي أوقات أخرى ينقلب ضد الشركات، وأحياناً ينقلب ضد المستخدم ذاته أو صانع المحتوى.

ومنذ بداية صراع التواصل الاجتماعي والاستحواذ الأمريكي على تلك المنصات التي تعد منجماً للذهب المعلوماتي، متواصل ومستمر، دون مساحات للآخرين، حتى داخل أمريكا لا تعطي الحيتان الكبيرة فرصة للأسماك الصغيرة كي تعيش في فضاء التواصل الاجتماعي بمختلف شرائحه. ففي البداية صعد إلى الساحة في 2010 تطبيق للتواصل الاجتماعي مختص بالصور لمبرمجين شابين هما كيفن سيستورم ومايك كرينغر والذي أسمياه إنستغرام، ليصعد التطبيق بسرعة الصاروخ ويتربع على عرش التطبيقات ليصل عدد مرات تحميل التطبيق في غضون عام واحد إلى مليون تحميل، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض والاستنكار من مالكي تويتر وفيسبوك وكان تويتر وقتها «إكس» حالياً مملوكاً لمجموعة «أوديو»، بينما امتلك مارك زوكربيرغ تطبيق فيسبوك، وكلاهما اعتبر إنستغرام منافساً مباشراً لتطبيقيهما، الأكثر انتشاراً وتنافساً في ذلك الوقت. وأعدت مجموعة أوديو المالكة لتويتر عرضاً رسمياً للاستحواذ على «إنستغرام» بقيمة 500 مليون دولار، إلا أن لقاءً جمع بين سيستورم مالك إنستغرام وزوكربيرغ مالك فيسبوك في حفل أقيم بمدينة ستامفورد، أوصل الثنائي لاتفاق على استحواذ فيسبوك على إنستغرام بصفقة بلغت قيمتها مليار دولار في 2012، باتفاق أن تظل إدارة إنستغرام دون تغيير وتدار بشكل منفصل عن فيسبوك كمرحلة انتقالية، وفي نهايتها يدفع فيسبوك مليار دولار آخرى

للاستحواذ الكامل على الشركة.

والأمر ذاته حاولته شركة ميتا حالياً، تحت مسمى «شركة فيسبوك» في 2013 مع تطبيق سناب شات عندما تقدمت بعرض للاستحواذ على التطبيق الصاعد بقوة في ذلك الوقت بقيمة وصلت لـ 3 تريليونات دولار، وهو العرض الذي قوبل بالرفض من إيفان سبيغل مالك تطبيق سناب شات، وكان غرض فيسبوك وقتها الاستحواذ على طبقة المراهقين التي ذاع صيت التطبيق الأصفر بينهم. وبسبب فشل صفقة استحواذ مارك زوكربيرغ على سناب شات، استنسخ أغلب الخصائص المميزة لتطبيق سناب شات في تطبيق إنستغرام، ومن أبرز تلك الخصائص خاصية الستوري اليومي التي اشتهر بها سناب شات، الأمر الذي تسبب في أضرار جسيمة لسناب شات، ووفقاً لـ «ياهو فاينانس» تضررت أسهم الشركة المالكة، وبات من غير الممكن في الوقت الحالي أن تتحصل على عرض بالقيمة نفسها التي رفضها سبيغل في 2013. أما تطبيقات التواصل النصي المباشر فكانت أيضاً محل صراع، وبعدما لمع نجم تطبيق «واتساب»، الذي بدأ عن طريق شابين أوكرانيين هما برايان أكتون وجان كوم كوم في 2009، والذي كان هدفه تبادل الرسائل بين الموظفين وفي الوقت نفسه متابعة هواتفهم ونشاطهم في العمل في وقت لم تكن فيه سرية البيانات والأمن السيبراني بالقدر نفسه الموجود حالياً، واستثمرت شركة «سيكويا» الأمريكية في التطبيق بضخ 8 ملايين دولار في البداية، ثم 50 مليون دولار فيما بعد لوصول التطبيق إلى كل الأجهزة الذكية، إلا أن التطبيق واجه أزمة خسارة في البورصة في 2013، بخسارته 138 مليون دولار بعد تعثرات في المدفوعات، نتيجة طرح نسخة مدفوعة وخدمات مقابل اشتراك، لم تلق قبولاً وقتها، الأمر الذي جعل مارك زوكربيرغ ينقض على التطبيق ويقدم عرضاً بـ19 مليار دولار للاستحواذ على واتساب وإلغاء الخدمات المدفوعة، وطرح خدمات جديدة للاتصال الصوتي والمرئي «فو أو آي بي»، وتستحوذ بعدها مجموعة زوكربيرغ على كم هائل من بيانات المستخدمين، الأمر الذي عرض زوكربيرغ ومجموعته لغرامة مالية بقيمة 122 مليون دولار من قبل الاتحاد الأوروبي، بسبب استخدام بيانات المستخدمين لتطبيقاته في أغراض سياسية أو بحثية.

وخلال السنوات الماضية حاولت كل الشركات الأمريكية الاستحواذ على تطبيق تيك توك الصيني، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، واستخدمت الشركات الأمريكية كل الطرق الشرعية والملتوية للتأثير على تيك توك وجعل ملاكه يرضخون للاستحواذ أو الشراكة، وحاول مارك زوكربيرغ وشركة ألفا بيتا المالكة لجوجل استنساخ خصائص تيك توك، الأول بخاصية الريلز عبر «كروس بلاتفورم» وعرضها على إنستغرام وفيسبوك مما يشجع المستخدمين بانتشار أكبر ويدفعهم لترك تيك توك، بينما ألفا بيتا مالكة شركة «جوجل» طورت مع يوتيوب خاصية الـ«شورتس» وأغرت بها صناع المحتوى، مع وعد بمكاسب كبيرة، إلا أن كلاهما لم ينجح في خفض شعبية تيك توك أو إجبار الصين على التنازل عنه للشركات الأمريكية، كما لم تؤثر حملات المنع في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الحليفة في استمرارية تيكتوك.

وكان قد تردد أيضاً محاولة جوجل تقديم عرض للاستحواذ على تليغرام من مالكه الإماراتي الروسي بافل دوروف مقابل مليار دولار، إلا أن مالك تليغرام قد نفى ذلك في وقت سابق، معتبراً أن الرقم الذي تردد خير كاشف لكون العرض كاذب، لكون قيمة التطبيق أعلى بكثير من المليار دولار على حد قوله في 2019، قائلاً في تصريحات صحافية تناقلتها وكالات الأنباء في ذلك الوقت «عرض جوجل الاستحواذ على تليغرام، كلام فارغ، لم أتلقى أي عرض، ولم يحدث تواصل من أي نوع، ولم نتحدث في أي أمور تخص أي استحواذ».

في الوقت نفسه حاولت أيضاً مايكروسوفت الدخول لذلك المجال والاستحواذ على منصة تويتش، وهي منصة خاصة بمتابعي البث والألعاب وغيرها من تلك الأمور، وعندما لم تستطع الاستحواذ على تويتش أنشأت تطبيقاً مستنسخاً من تويتش وأسمته «ميكسر» ودعت كبار صناع المحتوى الموجودين على تويتش لترك التطبيق والبث بشكل حصري عبر «ميكسر» بعقود تحمل شروطاً جزائية، وفعل ذلك العديد من صناع المحتوى لفترة، قبل أن يبدأ التطبيق في الانهيار والخسارة، ويغلق أبوابه، ويعود صناع محتوى الألعاب مجدداً لتويتش، واستحوذت أيضا مايكروسوفت من قبل على برنامج لينكد إن، المعني بالتواصل الاجتماعي لفئة الأعمال، وهو التطبيق الذي يعد الأقدم بين تلك التطبيقات وتأسس كموقع في البداية عام 2003.



وفي اللعبة بين الحيتان الكبرى في أمريكا والأسماك الصغيرة حول العالم فصول وفصول لا تنتهي ولم تنتهِ، فكلما صعد منافس في مجال التواصل الاجتماعي وبيانات المستخدمين لن تتركه أمريكا لو كان غير أمريكي، وستسعى لضمه للكيانات الاعتيادية الكبرى بأي شكل لو كان أمريكياً.. فهل تستمر تلك اللعبة مع الكيانات نفسها أم سيشهد العصر المقبل تغييراً في الاستراتيجيات والاستحواذات على التطبيقات التكنولوجية المعنية بالتواصل الاجتماعي؟!









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