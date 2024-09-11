«دبي كوميرسيتي» توقع مذكرة تفاهم مع «Ebay» بمجال التجارة الإلكترونية

وقّعت دبي كوميرسيتي، المنطقة الحرة الأولى من نوعها في المنطقة والمتخصصة في قطاع التجارة الرقمية، والمشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" و"وصل" العقارية، مذكرة تفاهم مع منصة eBay العالمية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية، وذلك بهدف تحديد أطر التعاون المشترك الذي يهدف إلى تعزيز نمو أعمال الشركات العاملة تحت مظلة دبي كوميرسيتي وحجم مبيعاتها ونطاق توسعها ووصولها عبر أسواق eBay الرقمية.

وجرى الكشف عن هذا التعاون خلال حفل رسمي أقيم في مقر دبي كوميرسيتي، حيث قام كل من عبد الرحمن شاهين، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي كوميرسيتي، وأشيش تشابرا، نائب الرئيس والمدير العام للقطاعات العالمية في eBay بتوقيع مذكرة التفاهم بحضور ممثلين من كلا الجانبين.

وبهذه المناسبة، قال عبد الرحمن شاهين: "من شأن شراكتنا مع منصة eBay الرائدة تعزيز الحضور الرقمي للشركات العاملة تحت مظلة دبي كوميرسيتي وزيادة فرص النمو والاستثمار لديها وتوسيع نطاقها العالمي من خلال الوصول إلى أكثر من 190 سوق حول العالم، فضلاً عن توفير المزيد من الحلول الرقمية المجزية التي تنسجم مع مستهدفاتنا الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال على الشركات من مختلف القطاعات، وتطوير العمليات التجارية للشركات في المنطقة".

وأعرب شاهين عن ثقته بهذه الخطوة التي ستشكل إضافة قيمة إلى منظومة الخدمات الاستثنائية والمزايا الفريدة التي توفرها دبي كوميرسيتي، والتي تضمن تلبية جميع احتياجات الشركات والعلامات التجارية المحلية والعالمية المرخصة لديها، من مرافق وخدمات لوجستية ذكية وبنية تحتية وتكنولوجية متقدمة.

ومن جانبه، قال أشيش تشابرا، نائب رئيس القطاعات العالمية في eBay: "يتمحور تركيزنا الأساسي في دولة الإمارات حول تمكين أصحاب المشاريع التجارية على المستوى المحلي من توسيع نطاق عمليات البيع لديهم عالمياً من خلال سوقنا الذي يتيح لهم الوصول إلى 132 مليون عميل في 190 دولة. ويسعدنا التعاون مع دبي كوميرسيتي، المنطقة الحرة الأولى من نوعها والمتخصصة في قطاع التجارة الرقمية في خطوةٍ نثق بأنها ستعزز نمو إمدادات أكثر البضائع والمنتجات طلباً في دولة الإمارات، بما فيها قطع غيار السيارات والمنتجات الفاخرة، وذلك بالاعتماد على بنيتنا التحتية التي من شأنها دعم النمو وإعادة تشكيل مشهد التجارة الرقمية".

وأضاف تشابرا أن الخطوة الجديدة تمثل فرصةً قيمةً تتيح للشركات التعرف على سبل الاستفادة من منصة eBay، بدعمٍ من دبي كوميرسيتي، وذلك لتوسيع وتطوير عمليات التجارة الرقمية الخاصة بهم على مستوى العالم".

وبموجب هذا التعاون، يمكن للشركات التي تتخذ من دبي كوميرسيتي مقراً لها الوصول إلى المتعاملين الدوليين من خلال أسواق eBay، فضلاً عن المشاركة في البرامج والندوات التدريبية التي ينظمها خبراء المنصة حول حلول تصدير التجارة الرقمية وأفضل السياسات والممارسات المتبعة وآليات وسبل تعزيز فرص التصدير عن طريق تجارة التجزئة الرقمية، والحصول على اشتراك مجاني في متجر eBay Basic لمدة ثلاثة أشهر، وغيرها من الميزات التي تعزز نمو شركات المنطقة الحرة ووصول خدماتها على المستوى العالمي.

وبدورها، ستقدم دبي كوميرسيتي الدعم اللازم لـ eBayفيما يتعلق بتشجيع الشركات التي تعمل تحت مظلتها على المشاركة في ورش العمل والندوات والفعاليات التعليمية التي تنظمها، علماً أنها ستوفر البنية التحتية اللازمة لتنظيم هذه البرامج، كما ستقدم دبي كوميرسيتي كامل الدعم المطلوب لمستخدمي منصة eBay الرقمية الراغبين بتأسيس أعمالهم في إمارة دبي.

تجدر الإشارة إلى أن eBay تعد شركة عالمية رائدة في مجال التجارة الإلكترونية من خلال منصات Marketplace الخاصة بها، والتي تربط ملايين التجار والمتعاملين في أكثر من 190 سوقاً حول العالم، بالإضافة إلى مجموعة تطبيقات الهاتف المحمول من " eBay". وتشمل مجموعة علامات "إيباي" التجارية كل من (eBay Marketplace) و(eBay Classifieds Group).

تأسست eBay في عام 1995 في سان خوسيه، كاليفورنيا، وهي تعد واحدة من أكبر الأسواق وأكثرها حيوية في العالم ومن أبرز المنصات التي توفر قيمة عالية عبر تشكيلتها الواسعة والمتميزة من المنتجات. في عام 2023، نجحت eBay بتحقيق أكثر من 73 مليار دولار من حجم البضائع الإجمالي. لمزيد من المعلومات حول الشركة ومحفظتها العالمية من العلامات التجارية عبر الإنترنت، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني: .

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