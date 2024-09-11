الشارقة للدفاع عن النفس ينظم دورة تخصصية لفوق 20 سنة

أعلن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس عن تنظيمه للنسخة الثانية لدورة الدفاع عن النفس، وذلك وفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي، وضمن الخطة الاستراتيجية للنادي بهدف نشر ثقافة ممارسة الدفاع عن النفس، وتستهدف الدورة الرجال من غير اللاعبين للأعمار أكبر من 20 سنة،

وتقام الدورة التي تنطلق الاثنين المقبل في فرع النادي بالصناعية 18 تحت إشراف خبير دولي متخصص وتستمر لمدة 10 أيام.

وأكد أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي أن الهدف من إقامة الدورة بمراحلها الثلاث هو تعزيز الرياضة المجتمعية من خلال إيجاد فرص للتشجيع على ممارسة الرياضة لتصبح أسلوباً مثالياً للحياة، مؤكداً أن النادي يتطلع إلى تنظيم دورات مماثلة خلال الفترة المقبلة، وبما يعزز التواصل بين النادي ومختلف شرائح المجتمع.

بدوره أوضح عبد العزيز الحمادي مدير إدارة التدريب الرياضي أن الدورة تضم ثلاث مراحل بمستويات تدريبية تصاعدية، وذلك لضمان التدرج في اكتساب المهارات والتعرف على مواصفات الدفاع عن النفس بشكل احترافي، داعياً إلى استثمار الفرصة والتسجيل عبر الموقع الرسمي للنادي أو مراجعة مقر النادي بشكل مباشر، منوهاً إلى أنه سيكون هناك فاصل زمني بين مرحلة وأخرى.