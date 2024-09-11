الشارقة للدفاع عن النفس ينظم دورة تخصصية لفوق 20 سنة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس عن تنظيمه للنسخة الثانية لدورة الدفاع عن النفس، وذلك وفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي، وضمن الخطة الاستراتيجية للنادي بهدف نشر ثقافة ممارسة رياضات الدفاع عن النفس، وتستهدف الدورة الرجال من غير اللاعبين للأعمار أكبر من 20 سنة،
وتقام الدورة التي تنطلق الاثنين المقبل في فرع النادي بالصناعية 18 تحت إشراف خبير دولي متخصص وتستمر لمدة 10 أيام.
وأكد أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي أن الهدف من إقامة الدورة بمراحلها الثلاث هو تعزيز الرياضة المجتمعية من خلال إيجاد فرص للتشجيع على ممارسة الرياضة لتصبح أسلوباً مثالياً للحياة، مؤكداً أن النادي يتطلع إلى تنظيم دورات مماثلة خلال الفترة المقبلة، وبما يعزز التواصل بين النادي ومختلف شرائح المجتمع.
بدوره أوضح عبد العزيز الحمادي مدير إدارة التدريب الرياضي أن الدورة تضم ثلاث مراحل بمستويات تدريبية تصاعدية، وذلك لضمان التدرج في اكتساب المهارات والتعرف على مواصفات الدفاع عن النفس بشكل احترافي، داعياً إلى استثمار الفرصة والتسجيل عبر الموقع الرسمي للنادي أو مراجعة مقر النادي بشكل مباشر، منوهاً إلى أنه سيكون هناك فاصل زمني بين مرحلة وأخرى.
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