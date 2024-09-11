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إصابة أوديغارد تقلب موازين النرويج.. تشخيص إصابة الكاحل يثير القلق

9/11/2024 7:14:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال طبيب المنتخب النروجي لكرة القدم أولا ساند الأربعاء إن الشك يحوم حول مشاركة القائد مارتن أوديغارد في الجولتين الثالثة والرابعة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل بسبب إصابة في الكاحل.

وتعرض قائد أرسنال الإنكليزي الى التواء في الكاحل الأيسر مساء الاثنين في أوسلو إثر احتكاك مع لاعب وسط النمسا كريستوف باومغارتنر خلال مباراة المنتخبين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن المستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية (2-1).

وعاد أوديغارد الذي احتاج الى عكازات للمشي، الى لندن الثلاثاء على متن طائرة خاصة حيث سيخضع لفحص بالرنين المغناطيسي.

وقال ساند لصحيفة "في جي" إن "هذه الأنواع من إصابات الكاحل غالبا ما تستغرق ما لا يقل عن ثلاثة أسابيع. أي شيء أقل من ذلك هو مكافأة. ويمكن أن يستغرق وقتا أطول".

وأبدى ساند شكوكه بشأن قدرة اللاعب على استعادة لياقته في الوقت المناسب لخوض المباراتين المقبلتين في دوري الأمم الأوروبية التي من المقرر أن تخوضهما النروج ضد سلوفينيا في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل في أوسلو وضد النمسا في لينتس في 13 منه.

وأضاف "كل من (المدرب سولبايكن) ستالي وأنا نعلم أن المشاركة في هذا المعسكر معلقة بخيط رفيع" بالنسبة لأوديغارد، موضحا "الأمر ليس مستبعدا، ولكن علينا أن ننتظر ونرى ما يكشفه عنه التصوير بالرنين المغناطيسي ومدى سرعة استجابته للعلاج".

وقال إن صور التصوير بالرنين المغناطيسي قيد الدراسة، موضحا "لا يوجد اشتباه في حدوث كسر".

وسيضطر أوديغارد أيضا إلى الغياب عن مباريات فريقه اللندني خصوصا في دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا الإيطالي في 19 أيلول/سبتمبر الحالي وضد باريس سان جرمان الفرنسي في الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

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