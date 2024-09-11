بينتو يرفض الانكسار.. الإمارات قدّمت أكثر مما أظهرته النتيجة

أعرب باولو بينتو مدرب الإمارات عن رضاه عن أداء لاعبيه رغم الخسارة أمام إيران صفر / 1 أمس الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بالدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال بينتو في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "النتيجة بالطبع لم تكن جيدة، ولكني راض عن أداء اللاعبين".

وأردف: "استقبلنا هدفا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وكانت هذه اللحظة الأسوأ للمنتخب الإماراتي في المباراة".

وأكد: "أعتقد أننا لو كنا نجحنا في إنهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، لكانت مجريات اللعب في الشوط الثاني ستكون مختلفة تماما".

من جانبه، أعرب أمير قالينوي مدرب منتخب إيران عن سعادته لنجاح فريقه في تحقيق الفوز خارج على الإمارات.

وسجل مهدي قائدي هدف الفوز الثمين لصالح المنتخب الإيراني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وقال قالينوي: "أهنئ باولو بينتو على الفريق الجيد الذي قام ببنائه، كان هذا واحدا من أفضل منتخبات الإمارات، وقد كان من الممكن أن تنتهي هذه المباراة بفارق ثلاثة أو أربعة أهداف، أو ربما تنتهي بالتعادل".

وأضاف: "قبل المباراة قلت إننا قمنا بتحديد نقاط قوة منتخب الإمارات من مباراته الأولى أمام قطر، وقد قمنا بتحييد هذه الجوانب، وقمنا بالتسجيل من نقاط الضعف لديهم، وقد كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف".

وأوضح: "لم نقم باستغلال 90% من الفرص التي سنحت لنا، أحيانا كرة القدم تعاقبك، ولكن لحسن الحظ لم يتم معاقبتنا اليوم، وفي ذات الوقت هذه مشكلة يجب أن نعمل على معالجتها".