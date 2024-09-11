أياكس ومانشستر يونايتد يقدمان ثنائي الهجوم الجديد لهولندا في دوري الأمم الأوروبية

خفف الأداء القوي للثنائي برايان بروبي وجوشوا زيركزي في أول مباراتين للمنتخب الهولندي الأمم الأوروبية مشاعر القلق من الافتقار إلى العمق هجوميا في غياب ممفيس ديباي.



وقال المدرب رونالد كومان إنه سعيد بأداء الثنائي في مباراتي البوسنة وألمانيا ليرد على تساؤلات بشأن خليفة ديباي المحتمل في حال استمر الغموض يكتنف مستقبل اللاعب (30 عاما) مع المنتخب الوطني.

ووقع ديباي، ثاني الهدافين التاريخيين لهولندا برصيد 46 هدفا في 98 مباراة، عقدا مع كورنثيانز البرازيلي ومن المرجح أن يعود للمنافسة مع هولندا بمجرد أن يكون جاهزا.

وهز زيركزي، الذي انضم لمانشستر يونايتد الإنجليزي في يوليو تموز الماضي، الشباك في أول مشاركة أساسية له مع المنتخب يوم السبت الماضي حين استهلت هولندا حملتها بدوري الأمم بالفوز 5-2 على البوسنة في أيندهوفن.

وحصل مهاجم أياكس أمستردام بروبي (22 عاما) على فرصته لإثبات نفسه أمام ألمانيا وكان مصدر خطورة كبيرة لدفاعهم في التعادل 2-2 أمس الثلاثاء بأمستردام بعد استبدال رقيبه جوناثان تاه بين الشوطين.

وقال كومان "تم استبدال تاه لسبب وجيه، لقد سحب قميص بروبي خمس مرات وارتكب خطأ في كل مرة، صمد بروبي أمامه بشكل جيد.

"ساهم بروبي أيضا في الهدف الثاني، أنا راض للغاية عنه، لقد حصل على فرصته واغتنامه لها بهذا الشكل كان أمرا رائعا.

"أنا سعيد لأنني اخترته. إنه سريع وقوي".

ولم يلعب زيركزي (23 عاما) أساسيا أمس الثلاثاء لكن كومان أشاد به أيضا.

وأعلن كومان مسبقا أن زيركزي سيبدأ المباراة الأولى وبروبي الثانية.

وقال كومان يوم السبت "جوشوا لاعب قوي وشكل مع تياني ريندرز ثنائيا جيدا".

