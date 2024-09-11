صدمات متتالية لأرتيتا.. الكاحل يوقف أوديجارد قبل ديربي شمال لندن

قال طبيب المنتخب النرويجي إن مارتين أوديجارد، قائد فريق أرسنال الإنجليزي، سيغيب لفترة تصل إلى ثلاثة أسابيع بسبب تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مشاركته مع المنتخب.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن وسط أرسنال تعرض لإصابة في كاحله الأيسر أمس الأول الاثنين بعد التحام خفيف مع النمساوي كريستوف باومجارتنر خلال المباراة التي فاز فيها فريقه 2 / 1 في بطولة دوري أمم أوروبا.



وساعده زميله في المنتخب إيرلينج هالاند على مغادرة الملعب وهو يبكي.

وعاد اللاعب البالغ من العمر 25 عاما إلى لندن للخضوع لفحوص إضافية من قبل الجهاز الطبي لأرسنال.

ويفتقد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، بالفعل جهود ديكلان رايس، قبل مواجهة توتنهام في ديربي شمال لندن يوم الأحد المقبل، بعدما حصل لاعب الوسط على بطاقة حمراء في المباراة التي تعادل فيها مع برايتون قبل فترة التوقف الدولي.

كما تحوم الشكوك حول مشاركة ريكاردو كالافيوري بعدما تم استبداله في مباراة إيطاليا أمام فرنسا ببطولة دوري أمم أوروبا بسبب إصابة في ربلة الساق (السمانة)، وعاد المدافع مبكرا لبدء مرحلة التعافي مع أرسنال.

وبينما يتوقع عدم ظهور أي تحديث رسمي عن إصابة اللاعب حتى يتحدث أرتيتا لوسائل الإعلام قبل مواجهة توتنهام، يعتقد أولا ساند طبيب المنتخب النرويجي أن لاعب ريال مدريد السابق سيحتاج لعدة أسابيع للتعافي.

وقال ساند لصحيفة "في.جي" النرويجية :" مثل هذه الإصابات في الكاحل تحتاج على الأقل لثلاثة أسابيع. أي شيء آخر قد يكون مفاجأة وقد يكلف اللاعب الغياب لفترة أطول".

وأضاف: "ما توصلنا إليه من أشعة الرنين المغناطيسي في لندن هو أنه على الأرجح لا يوجد كسر في الكاحل".