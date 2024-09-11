الكرملين يتوعد أوكرانيا في حال رفْع القيود عن استخدامها الصواريخ

(MENAFN
- Al-Bayan)
توعَّد الكرملين بالرد على أوكرانيا في حال رُفعت القيود عن استخدامها الصواريخ.
وأوضح الكرملين، اليوم، أنه سيردّ «بشكل مناسب»، إذا رفعت الولايات المتحدة القيود التي تفرضها على أوكرانيا بشأن استخدام الصواريخ التي زوّدتها إياها، لضرب أهداف داخل روسيا، بعدما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه «يدرس ذلك».
ورداً على سؤال عن رد الكرملين على خطوة مماثلة، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «سيكون مناسباً».
وأضاف أن الهجوم الروسي على أوكرانيا كان في حد ذاته «رداً» على دعم الغرب لكييف.
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