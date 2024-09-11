زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب باكستان

(MENAFN
- Al-Bayan)
ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر مناطق في باكستان اليوم، حيث شعر سكان إقليمي البنجاب وخيبر بختونخوا بالهزة الأرضية.
وذكرت صحيفة «ذا نيشن الباكستانية» أن مركز رصد النشاط الزلزالي الوطني أكد أن السكان شعروا أيضاً بالزلزال في العاصمة إسلام آباد، ما أثار فزعاً بين السكان.
وهرع السكان في مدن الإقليمين لمغادرة منازلهم واتخاذ الإجراءات الاحترازية.
ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية، ولكن السلطات مازالت في وضع تأهب وتقوم بتقييم الوضع.
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