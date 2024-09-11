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زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب باكستان

9/11/2024 7:14:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر مناطق في باكستان اليوم، حيث شعر سكان إقليمي البنجاب وخيبر بختونخوا بالهزة الأرضية.

وذكرت صحيفة «ذا نيشن الباكستانية» أن مركز رصد النشاط الزلزالي الوطني أكد أن السكان شعروا أيضاً بالزلزال في العاصمة إسلام آباد، ما أثار فزعاً بين السكان.

وهرع السكان في مدن الإقليمين لمغادرة منازلهم واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية، ولكن السلطات مازالت في وضع تأهب وتقوم بتقييم الوضع.

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