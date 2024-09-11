هجوم على منشأة دبلوماسية أمريكية في بغداد.. ولا إصابات

كشف المتحدث باسم السفارة الأمريكية في بغداد أن مجمع الخدمات الدبلوماسية الأمريكي بالعاصمة العراقية تعرَّض لهجوم في وقت متأخر أمس، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.

وأضاف، في بيان اليوم، أن السفارة تعمل على تقييم الأضرار الناجمة عن الواقعة وسبب حدوثها، مؤكداً أنها ستقدم المزيد من المعلومات بعد إتمام عملية التقييم.