هجوم على منشأة دبلوماسية أمريكية في بغداد.. ولا إصابات

هجوم على منشأة دبلوماسية أمريكية في بغداد.. ولا إصابات
التاريخ
9/11/2024 7:14:17 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف المتحدث باسم السفارة الأمريكية في بغداد أن مجمع الخدمات الدبلوماسية الأمريكي بالعاصمة العراقية تعرَّض لهجوم في وقت متأخر أمس، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.
وأضاف، في بيان اليوم، أن السفارة تعمل على تقييم الأضرار الناجمة عن الواقعة وسبب حدوثها، مؤكداً أنها ستقدم المزيد من المعلومات بعد إتمام عملية التقييم.
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