«دبي الرقمية» تطلق «دليل الحماية الأسرية» لمساعدة الأسر على استخدام الأبناء للإنترنت بشكل آمن

أطلقت دبي الرقمية دليل الحماية الأسرية تحت شعار "كن معهم في الفضاء الرقمي.. يكونوا بأمان"، وذلك

انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية ودورها في تهيئة الأجيال للتعامل الآمن مع تقنيات ومستجدات العصر الرقمي.

وأشار طارق الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي في هيئة دبي الرقمية، إلى أهمية وجود هذا الدليل في متناول أولياء الأمور من آباء وأمهات في ضوء الانتشار الواسع لمنصات والألعاب الإلكترونية والتي عادة ما تأخذ مساحة كبيرة من وقت الأبناء.

وقال: "ملتزمون تجاه مجتمعنا لأنه أولوية وهدف استراتيجي نعمل من أجله دائماً، ويأتي دليل "الحماية الأسرية" كأحد الممكنات التي تساعد الأسرة لتعزيز جودة حياتها الرقمية ومواجهة أية سلبيات قد تلقي بظلالها على الأطفال من خلال تصفحهم لشبكة الإنترنت، إذ أننا نؤمن بأن الأمان يبدأ من المنزل وتحت إشراف الأسرة، وأن حماية الأبناء تقتضي إكسابهم المعرفة والثقافة اللازمة للتعامل مع مختلف المواقف التي يمكن أن يتعرضوا لها على الشبكة المعلوماتية ولا سيما في مواقع التواصل الاجتماعي. وقد جاء هذا الدليل ليكون أداة تساعد الآباء على تبني دورهم التربوي تجاه أبنائهم في الفضاء الرقمي."

وأضاف الجناحي " ويندرج هذا الاهتمام ضمن جهود دبي الرقمية في تمكين التحول الرقمي وبناء المدينة الرقمية التي تشكل مصدر إلهام في توفيرها لشروط الرفاه والسعادة لساكنيها، وتوفير تجربة إيجابية متكاملة لأسلوب الحياة الرقمية".

ومن جهتها، قالت حمده بن دميثان مدير أول إدارة الاستراتيجية والأداء في دبي الرقمية " تم تصميم هذا الدليل استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية ومع الأخذ بالاعتبار الخصوصيات المحلية لمجتمعنا، لمساعدة الأسر في الحفاظ على سلامة أبنائها أثناء تصفحهم للإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، ويعكس هذا الدليل اهتمام دبي الرقمية بحماية النشء وتوعية أفراد المجتمع عموماً بالوسائل والتقنيات الصحيحة للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ضوء أسلوب الحياة الرقمي الذي تشهده دبي ومع توالي التطورات ونشوء المزيد من المنصات والقنوات، كان من الضروري أن نضع بين أيدي الآباء والأمهات دليلاً واضحاً لمساعدة أبنائهم. وقد راعينا أن يكون الدليل لعامي 2024 و2025 انطلاقاً من الحاجة لتحديث الدليل لاحقاً انسجاماً مع التطورات".

وأوضحت بن دميثان أن الدليل يغطي العديد من العناوين المهمة بدءاً من فهم موضوع الحماية الأسرية، ثم إرشادات عامة لأولياء الأمور، ونظرة على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، والاعتبارات القانونية والثقافية في هذا الشأن، فضلاً عن عرض للأدوات والمواد اللازمة التي تفيد في التجوال الآمن على تلك المواقع.

ويمكن لأولياء الأمور والمهتمين الاطلاع على الدليل على الموقع الإلكتروني بدبي الرقمية:



