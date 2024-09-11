بلا آثار جانبية.. نتائج واعدة لعلاج في مكافحة بدانة الأطفال

أظهرت دراسة نُشرت نتائجها أمس أن علاجاً مضاداً للسمنة يعمل بالمبدأ نفسه لعلاج "أوزمبيك" الشهير، يبدو فعالاً وبدون آثار جانبية خطرة لدى الأطفال، ولكن لا يمكن تأكيد أهمية هذه النتائج إلا من خلال المتابعة على المدى الطويل.

ويبدو أن "الليراغلوتايد يتفوق على وهمي على صعيد القدرة على تغيير الوزن ومؤشر كتلة الجسم" لدى أطفال تتراوح أعمارهم بين ست سنوات واثني عشر عاما، بحسب هذه الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين"، إحدى أكبر المجلات الطبية.

ويعمل علاج "ليراغلوتيد" Liraglutide، الذي تبيعه مجموعة الأدوية الدنماركية "نوفو نورديسك" Novo Nordisk تحت اسم "ساكسيندا" Saxenda، بالمبدأ نفسه لعلاجي "أوزمبيك" و"ويغوفي" Wegovy اللذين تنتجهما الشركة عينعا من جزيء سيماغلوتايد semaglutide.

وطُوّرت هذه العلاجات في الأصل لمعالجة مرض السكري، وهي تعمل على إعادة إنتاج عمل هرمون "جي ال بي- 1" GLP-1 عن طريق تزخيمه، مع التركيز خصوصا على لجم الشهية، وقد أظهرت في الآونة الأخيرة فعالية في السيطرة على البدانة.

وقد تشكل ثورة علاجية، رغم أن عدداً كبيراً من الباحثين والأطباء لا يزالون يتعاملون مع هذه العلاجات بحذر بانتظار مزيد من البحوث في المراحل المقبلة.

وتعتمد دراسة "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين" على عدد صغير نسبياً من الأطفال. وقد تناول نحو 50 شخصاً عقار الليراغلوتايد - عن طريق الحقن اليومي - وتناول 23 آخرون دواءً وهمياً.

وفي كلا المجموعتين، طُلب من المشاركين أيضا إجراء تغيير في نمط الحياة، لناحية النظام الغذائي والنشاط البدني.

وبعد عام ونيف، شهد أقل من نصف الأطفال الذين تناولوا الليراغلوتيد انخفاض مؤشر كتلة الجسم (BMI)، الذي يقيس النسبة بين الوزن والطول، بنسبة 5% على الأقل. وكانت هذه الحال بالنسبة لطفلين فقط، أي أقل من واحد من كل عشرة، في مجموعة الدواء الوهمي.

ومع ذلك، فإن العلاجات من أمثال أوزمبيك وويغوفي تسبب آثارا جانبية مزعجة محتملة، مثل الغثيان والقيء، رغم أنها لم تبدُ خطرة.

وأشاد باحثون بهذه النتائج باعتبارها خطوة مشجعة في علاج البدانة لدى الأطفال، الذين لا يُنصح لهم حاليا بأي علاج في هذا المجال.

وقال الباحث في علم وظائف الأعضاء في جامعة أنغليا روسكين، سايمون كورك، إنه "من الإيجابي أن نرى أن الليراغلوتايد فعال وآمن عند الأطفال".

لكنه حذر من أنه "سنحتاج إلى مزيد من الدراسات على مدى فترة أطول للتأكد من أن نمو هؤلاء الأطفال لن يتأثر لاحقاً بسبب الحد من شهيتهم".