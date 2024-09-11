الإمارات الـ 17 في مؤشر أفضل دول العالم 2024

احتلت الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والـ 17 عالمياً في تقرير «أفضل دول العالم» الذي تصدره مجلة «يو إس نيوز آند وورلد ريبورت»، لتأتي خلف الصين مباشرة وتتفوق على كوريا الجنوبية وإسبانيا وفنلندا، فيما احتلت سويسرا واليابان والولايات المتحدة المراكز الثلاثة الأولى على الترتيب، في الاستطلاع الذي يشمل 89 دولة في العالم.

ويقيس التصنيف عوامل عدة، مثل جودة الحياة (الرعاية الصحية، والتعليم، والبنية التحتية، والسلامة)، القوة الاقتصادية (النمو الاقتصادي، والاستثمار، والابتكار)، المسؤولية الاجتماعية (المساواة، وحقوق الإنسان، والاستدامة البيئية)، المواهب (جودة القوى العاملة، والتعليم العالي، والهجرة)، المرونة (القدرة على التعامل مع التحديات العالمية، مثل التغيرات المناخية والأزمات).

ويستند التقرير إلى استطلاعات الرأي، حيث يجري مسحاً يشمل 17 ألف شخص من جميع أنحاء العالم، ويستند أيضاً إلى البيانات الحكومية وبيانات المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وفي التصنيفات الفرعية احتلت الإمارات المركز العاشر عالمياً في التأثير الثقافي، والحادي عشر في التأثير والنفوذ المبني على التحالفات الدولية والتأثير الاقتصادي والسياسي للدولة. وفي المرونة حلت الإمارات في المركز الخامس عشر، والسابع والعشرين في جودة الحياة.