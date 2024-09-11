الإمارات الـ 17 في مؤشر أفضل دول العالم 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
احتلت الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والـ 17 عالمياً في تقرير «أفضل دول العالم» الذي تصدره مجلة «يو إس نيوز آند وورلد ريبورت»، لتأتي خلف الصين مباشرة وتتفوق على كوريا الجنوبية وإسبانيا وفنلندا، فيما احتلت سويسرا واليابان والولايات المتحدة المراكز الثلاثة الأولى على الترتيب، في الاستطلاع الذي يشمل 89 دولة في العالم.
ويقيس التصنيف عوامل عدة، مثل جودة الحياة (الرعاية الصحية، والتعليم، والبنية التحتية، والسلامة)، القوة الاقتصادية (النمو الاقتصادي، والاستثمار، والابتكار)، المسؤولية الاجتماعية (المساواة، وحقوق الإنسان، والاستدامة البيئية)، المواهب (جودة القوى العاملة، والتعليم العالي، والهجرة)، المرونة (القدرة على التعامل مع التحديات العالمية، مثل التغيرات المناخية والأزمات).
ويستند التقرير إلى استطلاعات الرأي، حيث يجري مسحاً يشمل 17 ألف شخص من جميع أنحاء العالم، ويستند أيضاً إلى البيانات الحكومية وبيانات المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وفي التصنيفات الفرعية احتلت الإمارات المركز العاشر عالمياً في التأثير الثقافي، والحادي عشر في التأثير والنفوذ المبني على التحالفات الدولية والتأثير الاقتصادي والسياسي للدولة. وفي المرونة حلت الإمارات في المركز الخامس عشر، والسابع والعشرين في جودة الحياة.
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