بتكوين دون 57 ألف دولار متأثرة بمناظرة هاريس وترامب

تراجع سعر بتكوين بعد تأثر المتداولين بالمناظرة الرئاسية الأمريكية بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد الذي يدعم قطاع العملات المشفرة.

وانخفضت بتكوين 2.6% قبل أن يعوض بعض الخسائر ليتداول عند 56490 دولاراً خلال التداولات. وفي أسواق أخرى، تراجعت العقود المستقبلية للأسهم الأمريكية ومؤشر الدولار الأمريكي، بينما بقيت سندات الخزانة مستقرة.

تعتبر العملة المشفرة الأكبر حجماً واحدة من بين العديد مما يطلق عليه «تداولات ترامب» بسبب دعم الرئيس الأمريكي السابق الصريح لقطاع الأصول الرقمية. ومن ثم، كانت بتكوين في بؤرة الاهتمام بوصفها أصلاً ربما يوفر أدلة فورية حول من له اليد العليا في المناظرة.

ولم تحدد هاريس - نائبة الرئيس الأمريكي - حتى الآن موقفها من ناحية السياسات المرتبطة بالعملات المشفرة. وخلال الشهر الماضي، قال مستشار في حملتها إن هاريس ستدعم التدابير التي تساعد على نمو القطاع. وأشار المستشار أيضاً إلى استمرار الاهتمام بتطبيق ضمانات حماية ضد الممارسات الضارة.

وتحول ترامب إلى السعي لكسب تأييد قطاع الأصول المشفرة بحثاً عن التبرعات والأصوات الانتخابية وسط سباق متقارب للفوز بالرئاسة والوصول إلى البيت الأبيض، بل تعهد بجعل الولايات المتحدة الأمريكية «عاصمة العملات المشفرة في العالم». ويشكل موقفه هذا تحولاً كلياً بالنظر إلى أن الرئيس السابق وصف القطاع سابقاً بأنه «عملية احتيال».

ويلعب قطاع الأصول المشفرة دوراً مؤثراً في الانتخابات الرئاسية من خلال التبرعات الكبيرة للجان العمل السياسي. وتسعى شركات العملات المشفرة إلى الحصول على لوائح داعمة لها بصورة أكبر، وتدفع باتجاه التصدي للموقف المنتقد لها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات برئاسة غاري غنسلر.

وبلغ سعر بتكوين مستوى قياسياً عند 73798 دولاراً خلال مارس الماضي، مدفوعاً بالطلب على صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المرتبطة بها في الولايات المتحدة الأمريكية. ورغم انحسار هذا الارتفاع، إلا أن هذه المكاسب خففت من أثر تداعيات الهبوط الشديد للسوق خلال 2022 وسلسلة من حالات الإفلاس، بما فيها إفلاس بورصة «إف تي إكس»، في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في تاريخ البلاد.