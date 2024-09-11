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النتائج الأولية الكاملة في الطفيلة - اسماء وارقام

9/11/2024 6:00:04 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
ينشر موقع خبرني ، نتائج الكاملة لفرز الصناديق والمحاضر التجميعية الأولية لدائرة محافظة الطفيلة ، عن القائمتين المحلية والعامة.

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