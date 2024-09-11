لمن ذهبت الاصوات في (الأولى عمان) - اسماء وارقام

لمن ذهبت الاصوات في (الأولى عمان) - اسماء وارقام
التاريخ
9/11/2024 5:30:16 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
ينشر موقع خبرني ، النتائج الكاملة لفرز الصناديق والمحاضر التجميعية الأولية للدائرة الأولى في العاصمة عمان ، عن القائمتين المحلية والعامة.
تاليا النتائج :
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