لمن ذهبت الاصوات في البلقاء - اسماء وارقام
التاريخ
9/11/2024 5:30:16 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
ينشر موقع خبرني ، نتائج الكاملة لفرز الصناديق والمحاضر التجميعية الأولية لدائرة محافظة البلقاء
، عن القائمتين المحلية والعامة.
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