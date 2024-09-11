وزارة التموين المصرية تكشف حقيقة رفع الدعم عمن لديهم إنترنت

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة إصدار قرار بحذف أي مواطن يمتلك إنترنت أرضياً أو أكثر من نوع هاتف محمول من بطاقات الدعم التمويني.

وأوضح المركز، أمس، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، مؤكداً أنها نفت تلك الأنباء المنتشرة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي.

وبينت الوزارة أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً استمرار مستحقي الدعم التمويني في صرف جميع مقرراتهم بشكل طبيعي ومنتظم.

وذكرت أن عملية الحذف والاستبعاد تتم وفقاً لمعايير محددة ودقيقة ومعلنة بشكل رسمي، مُشددةً على أن امتلاك الإنترنت الأرضي أو أكثر من نوع هاتف محمول لا يأتي ضمن محددات استبعاد غير المستحقين من البطاقات التموينية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ودعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز