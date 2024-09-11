مدينة مصدر تخفض كثافة استخدام الطاقة بنسبة 30% خلال 2023

أظهر تقرير مدينة مصدر لعام 2023، عن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، أن المدينة حققت في العام الماضي إنجازات مهمّة، تضمنت خفض كثافة استخدام الطاقة بنسبة 30% واكتمال أول مبنى للمكاتب مصمّم وفق الحياد الصفري للطاقة في دولة الإمارات.

وكشف التقرير عن التقدم السنوي الذي حققته المدينة التي تضم أكثر من 1000 شركة، في المؤشرات البيئية الرئيسية خلال العام الماضي، وفي مقدمة ذلك انخفاض بنسبة 30.6% في كثافة استخدام الطاقة، بالمقارنة مع خط الأساس الذي تعتمده الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء، أي ما يوازي التخلّص من 3392.6 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أوإزالة 807 مركبات تعمل بالبنزين من الطرقات لمدة سنة.

وسلّط التقرير الضوء على الإنجازات التي تم تحقيقها في مجالات التطوير العمراني المستدام والحفاظ على الطاقة والمياه وإدارة النفايات، ليؤكد بذلك التزام مدينة مصدر بتسريع مسيرة دولة الإمارات نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول العام 2050.

وقال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر: "فخورون بنشر تقريرنا الأحدث حول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، الذي يعكس التزامنا الراسخ بالتنمية الحضرية المستدامة والابتكار".

وأضاف: "هذه الإنجازات خير دليل على جهودنا الدؤوبة وتفانينا في ريادة الممارسات المستدامة التي تتماشى مع إستراتيجية الإمارات للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول العام 2050 ورؤيتها لقيادة دول العالم في مجال العمل المناخي والحياة الحضرية المستدامة".

وأسفرت جهود المدينة في الحفاظ على المياه عن انخفاض بنسبة 18.3% في استهلاك المياه الصالحة للشرب بالمقارنة مع خط الأساس لمعايير "استدامة"، ما يوازي توفير 42901 متر مكعب من المياه.

وتم خفض استهلاك المياه من خلال تحسين استخدامها في العمليات والاستفادة من مياه الصرف الصحي بعد معالجتها.

وعلى صعيد إدارة النفايات، حققت التنمية الحضرية معدل تحويل لنفايات العمليات من المكبّات بنسبة 57% من خلال التسميد وإعادة التدوير، ما أدى إلى تخفيف 92.4 طناً من انبعاثات الكربون، كما تم تحسين الحد من نفايات البناء من خلال استخدام تقنيات التصنيع المسبق والتصميم المعياري في مراحل التصميم والبناء.

وأكد التقرير أن مدينة مصدر تواصل التزامها بتعزيز الاستدامة والمبادرات الاجتماعية، حيث تهدف بحلول العام 2025، إلى خفض استخدام الطاقة بنسبة 45% وتحسين كفاءة استخدام المياه.

كما يجري تنفيذ خطط لتوسيع قدرة الطاقة المتجددة، بما في ذلك تطوير محطة للطاقة الكهروضوئية لمراكز "خزنة" للبيانات، بسعة 7 ميجاوات في ذروتها، كما ستواصل مدينة مصدر استقبال أصحاب المصلحة الرئيسيين وتنظيم فعاليات التواصل بين الشركات.

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