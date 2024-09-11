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نمو الاقتصاد البريطاني 0.5% خلال 3 أشهر

9/11/2024 5:30:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنحو 0.5% في الفترة من مايو وحتى يوليو، وذلك على أساس فصلي.

ووفقاً للبيانات، استقر الاقتصاد في بريطانيا خلال شهر يوليو وهو الأداء المسجل نفسه في يونيو السابق له.

وبحسب البيانات، كان قطاع الخدمات هو المساهم الأساسي للنمو في فترة الربع سنوي المنتهية في شهر يوليو، وسط نموه بنحو 0.6%.

أما قطاع البناء فسجل نمواً بنحو 1.2%، بينما تراجع الإنتاج بنسبة هامشية 0.1%.

وكانت البيانات الاقتصادية أظهرت أمس أن معدل البطالة في المملكة المتحدة سجل 4.1% خلال فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو في أقل مستوى منذ يناير الماضي.

هذا وارتفع متوسط الأجور العادية المعدلة وفقاً لمعدل التضخم 2.2%.

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