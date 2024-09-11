نمو الاقتصاد البريطاني 0.5% خلال 3 أشهر

(MENAFN
- Al-Bayan)
نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنحو 0.5% في الفترة من مايو وحتى يوليو، وذلك على أساس فصلي.
ووفقاً للبيانات، استقر الاقتصاد في بريطانيا خلال شهر يوليو وهو الأداء المسجل نفسه في يونيو السابق له.
وبحسب البيانات، كان قطاع الخدمات هو المساهم الأساسي للنمو في فترة الربع سنوي المنتهية في شهر يوليو، وسط نموه بنحو 0.6%.
أما قطاع البناء فسجل نمواً بنحو 1.2%، بينما تراجع الإنتاج بنسبة هامشية 0.1%.
وكانت البيانات الاقتصادية أظهرت أمس أن معدل البطالة في المملكة المتحدة سجل 4.1% خلال فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو في أقل مستوى منذ يناير الماضي.
هذا وارتفع متوسط الأجور العادية المعدلة وفقاً لمعدل التضخم 2.2%.
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