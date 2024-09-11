أسعار النفط تنتعش.. وبرنت فوق 70 دولاراً مجدداً

ارتفعت أسعار النفط الأربعاء وعوضت بعض خسائر الجلسة الماضية، إذ تغلب القلق بشأن الإعصار فرنسين الذي قد يعطل إمدادات الخام الأمريكية على المخاوف حيال الطلب العالمي.

وخلال التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتاً بما يعادل 1.5 بالمئة إلى 70.23 دولاراً للبرميل، في حين سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي 66.10 دولاراً للبرميل بزيادة 35 سنتاً أو 0.5 بالمئة.

وانخفضت أسعار الخامين القياسيين بنحو ثلاثة دولارات الثلاثاء مع تسجيل برنت أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2021، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2023، وذلك بعد أن خفضت أوبك+ توقعاتها للطلب للعامين الحالي والمقبل.

وقال يوكي تاكاشيما، الخبير الاقتصادي في نومورا للأوراق المالية: «انتعشت السوق تلقائياً، إذ كان انخفاض يوم الثلاثاء كبيراً»، مضيفاً إن مخاوف تعطل الإمدادات بسبب فرانسين قدمت الدعم أيضاً.

وأضاف: «ومع ذلك، من المرجح أن يستمر الضغط النزولي في الأمد القريب مع شعور المستثمرين بالقلق بشأن تراجع الطلب بسبب التباطؤ الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة».

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العاصفة المدارية فرنسين تحولت إلى إعصار مما دفع سكان لويزيانا إلى الفرار إلى المناطق البعيدة عن الساحل وأجبر شركات النفط والغاز على تعليق الإنتاج.

وقالت هيئة السلامة وحماية البيئة إن نحو 24 بالمئة من إنتاج النفط الخام و26 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك توقف بسبب العاصفة.

وذكرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري أن الطلب العالمي على النفط سيبلغ 2.03 مليون برميل يومياً في 2024 انخفاضاً من توقعات النمو الشهر الماضي عند 2.11 مليون برميل يومياً.

وخفضت أوبك أيضاً تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025 إلى 1.74 مليون برميل يومياً من 1.78 مليون برميل يومياً.

لكن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قالت إن الطلب العالمي على النفط سينمو إلى مستوى قياسي مرتفع هذا العام في حين سيكون نمو الإنتاج أقل من التوقعات السابقة.

وتلقت أسعار النفط دعماً من بيانات مخزونات الخام الأمريكية.

ونقلت مصادر في السوق عن بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة انخفضت 2.793 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من سبتمبر، بينما هبطت مخزونات البنزين 513 ألف برميل.

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