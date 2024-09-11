«الإمارات دبي الوطني» يوقع على مبادئ الأمم المتحدة للخدمات المصرفية المسؤولة

وقع بنك الإمارات دبي الوطني، رسمياً على مبادئ الأمم المتحدة للخدمات المصرفية المسؤولة، وهي إطار عمل موحد لقطاع الخدمات المصرفية المستدامة، تم تطويره من خلال التعاون بين المصارف والبنوك في جميع أنحاء العالم ومبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وتمثل هذه المبادئ الإطار الحاكم لضمان توافق استراتيجيات المصارف والبنوك وممارساتها مع الرؤية التي حددها المجتمع لمستقبله ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ. وتلتزم البنوك التي وقعت على المبادئ بتنفيذ استراتيجيات الاستدامة الخاصة بها، والعمل على تعميم الاستدامة ودمجها في جوهر أنشطتها، ضمن مساعيها للبقاء في موقع الصدارة في قطاع التمويل المستدام.

وبموجب هذه المبادئ، تعمل البنوك الموقعة، على تحديد وقياس الأثر البيئي والاجتماعي الناتج عن أنشطتها التجارية، ووضع وتنفيذ الأهداف ليكون لها تأثير أكبر، وتقديم تقارير علنية منتظمة عن التقدم الذي أحرزته. وتوفر المبادئ إطاراً واضحاً للبنوك لفهم المخاطر بشكل منهجي واغتنام الفرص الناشئة عن التحول إلى اقتصادات أكثر استدامة.

وقال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «إننا فخورون جداً بتحقيق هذا الإنجاز المهم والالتزام بمبادئ الأمم المتحدة للخدمات المصرفية المسؤولة. وإننا في بنك الإمارات دبي الوطني، نحرص على قيادة التغيير التحولي، سواء من خلال حث العملاء على تبني ممارسات مالية صديقة للبيئة، أو المساهمة في بناء عالم أكثر استدامة من خلال دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في ثقافتنا وأعمالنا. ويعتبر اعتمادنا لإطار العمل هذا انعكاساً لالتزامنا بترسيخ أسس مستقبل تتوافر فيه مقومات التنمية المالية وتعزيز الحماية البيئية».

ويتولى الموقعون على المبادئ دوراً قيادياً، حيث يعملون على إثبات ما يمكن القيام به من خلال المنتجات والخدمات والعلاقات المصرفية لدعم وتسريع التغييرات اللازمة لتحقيق الرخاء المشترك لكل من الأجيال الحالية والمستقبلية، وبناء مستقبل مستدام لكل من المجتمعات والكوكب. وتنضم هذه البنوك أيضاً إلى أكبر مجتمع مصرفي عالمي يركز على التمويل المستدام، حيث تتم مشاركة أفضل الممارسات والعمل معاً على التوجيه العملي وتوفير الأدوات الرائدة التي تعود بالنفع على القطاع بوجه عام.

وتتسم هذه الرحلة بنطاق وحجم غير مسبوقين في وقت يشهد حاجة ملحة إلى بذل جهود عالمية لمواجهة تحديات بالغة الأهمية مثل تغير المناخ، وفقدان الطبيعة، والتلوث، والقضايا الاجتماعية. وستضمن هذه الجهود معاً تماشي الربحية مع الإحساس بالمسؤولية.

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